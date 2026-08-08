藍批蘇巧慧放任新北原博館改設高雄、擋禁伐補償 欠原民一個道歉

新北市原住民族歲時祭儀活動今天下午在三峽新北原力廣場舉行，藍綠新北市長參選人都將出席活動。新北市議會國民黨團指出，原定在三鶯地區設立的國立原住民族博物館，突遭民進黨政府拔除並改址高雄，蘇巧慧沒具體作為，先前又在立院阻擋原住民族禁伐補償修法，提醒蘇巧慧出席原民活動時「請別忘了還欠原民族人的一個道歉」。

新北議會國民黨團指出，2015年馬英九政府已宣布在三鶯地區設立國立原住民族博物館，未料民進黨政府上任後，2017年立刻宣布改址高雄，引發廣大新北原住民族人不滿，痛批民進黨政府因為政黨差異，犧牲新北市民及原民的權益，新北市長侯友宜當年與蘇巧慧父親蘇貞昌選舉的時候，也曾公開要求蘇貞昌先把原住民博物館還給新北市民，但蘇貞昌一句話都不敢說。

國民黨團表示，原博館原本的預定地不但位於蘇巧慧的選區，蘇巧慧也不斷以原住民媳婦自稱，結果面對民進黨政府蠻橫拔除原本屬於新北的原博館，身為原民媳婦又是當地立委的蘇巧慧，卻跟蘇貞昌當年一樣，沒有任何具體作為，「蘇巧慧的放任漠視就是最大的幫凶！」而當時做出該關鍵決定的原民會主委夷將·拔路兒更與蘇巧慧關係相當密切，其子更是蘇巧慧的發言人，請問蘇巧慧何時要給新北市民一個交代？

國民黨團痛批，對於在野黨立委推動修法提升原住民族禁伐補償，蘇巧慧當時在立法院竟然一路阻擋、投下反對票，帶頭侵害原住民族人的重要權益，至今蘇巧慧更一句道歉都沒有，只有等到有政績割的時候才會出現，原住民鄉親跟新北市民權益遭剝奪的時候，蘇巧慧卻不見人影，蘇巧慧不但是「有政績，慧收割」，更是「有責任，慧切割」。