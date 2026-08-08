沈伯洋：疫情期間陳時中遭抹黑 造謠者應道歉

民主進步黨台北市長參選人沈伯洋今天表示，疫情期間時任衛生福利部長陳時中選擇做正確的事卻被抹黑，為陳時中感到不值，造謠者應負責及道歉。

他說，依COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間國際情勢，疫苗確實不夠，人民一定會焦慮，當時中央政府嚴守立場及保護民眾施打正確疫苗，陳時中選擇做正確的事卻被抹黑，造謠者應負責及道歉。

沈伯洋上午到大安區成功中繼市場掃街，接受媒體聯訪表示，陳時中當時是要擋住中華民國佛教慈濟慈善事業基金會被詐騙並保護被害人，卻被抹黑，台北市長蔣萬安當時是曾參加秘密會議的立法委員，知道疫苗難買處境，卻指責保護被害人的陳時中，應清楚說明這件事。

蔣萬安上午主持台北市政府白海豚颱風第1次工作會報前，接受媒體聯訪表示，有些人要洗人們記憶，但記憶不會被洗掉，尤其政府當時擋疫苗，為特定疫苗業者講話，人民搶打疫苗卻搶不到，包括「3+11」決策、指萬華區是破口等，人民不會忘記這些慘痛記憶。

至於是否曾請益陳時中，沈伯洋說，先前曾找過，陳時中提供非常多政策想法，希望改變台北，可惜最終無法做到，希望延續政見，並被告知可能會遇到造謠狀況。

此外，中國廣東海事局假借颱風名義稱將對航經台灣海峽南口北上船舶實施交通管制，海洋委員會海巡署昨天嚴厲譴責並指中國無權在台灣海峽實施交通管制；沈伯洋說，依國際海洋公約，中國違背國際規範，「我們的國家當然就是予以譴責」。

沈伯洋被問及市場附近選舉區藍大於綠，是否準備搶攻深藍支持時表示，勤走市場就是要聆聽市民意見，希望市場改建盡快完工，未來成為附近區域標的，「不會管是深藍或深綠選區，這些都不是考量」，最重要是聆聽市民及攤商意見。