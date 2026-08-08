聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋：疫情期間陳時中遭抹黑 造謠者應道歉

中央社／ 台北8日電

民主進步黨台北市長參選人沈伯洋今天表示，疫情期間時任衛生福利部長陳時中選擇做正確的事卻被抹黑，為陳時中感到不值，造謠者應負責及道歉。

2026九合一選舉

他說，依COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間國際情勢，疫苗確實不夠，人民一定會焦慮，當時中央政府嚴守立場及保護民眾施打正確疫苗，陳時中選擇做正確的事卻被抹黑，造謠者應負責及道歉。

沈伯洋上午到大安區成功中繼市場掃街，接受媒體聯訪表示，陳時中當時是要擋住中華民國佛教慈濟慈善事業基金會被詐騙並保護被害人，卻被抹黑，台北市長蔣萬安當時是曾參加秘密會議的立法委員，知道疫苗難買處境，卻指責保護被害人的陳時中，應清楚說明這件事。

蔣萬安上午主持台北市政府白海豚颱風第1次工作會報前，接受媒體聯訪表示，有些人要洗人們記憶，但記憶不會被洗掉，尤其政府當時擋疫苗，為特定疫苗業者講話，人民搶打疫苗卻搶不到，包括「3+11」決策、指萬華區是破口等，人民不會忘記這些慘痛記憶。

至於是否曾請益陳時中，沈伯洋說，先前曾找過，陳時中提供非常多政策想法，希望改變台北，可惜最終無法做到，希望延續政見，並被告知可能會遇到造謠狀況。

此外，中國廣東海事局假借颱風名義稱將對航經台灣海峽南口北上船舶實施交通管制，海洋委員會海巡署昨天嚴厲譴責並指中國無權在台灣海峽實施交通管制；沈伯洋說，依國際海洋公約，中國違背國際規範，「我們的國家當然就是予以譴責」。

沈伯洋被問及市場附近選舉區藍大於綠，是否準備搶攻深藍支持時表示，勤走市場就是要聆聽市民意見，希望市場改建盡快完工，未來成為附近區域標的，「不會管是深藍或深綠選區，這些都不是考量」，最重要是聆聽市民及攤商意見。

2026九合一選舉

延伸閱讀

慈濟買疫苗被騙10億！陳時中要昔日抹黑者道歉 鄭麗文轟：他才應該下跪

慈濟買BNT遭詐騙10億 陳時中：對防疫團隊做出不實指控的人應道歉

影／藍綠開戰！綠營要求為疫苗案向陳時中道歉 柯志恩反擊了

曾被質疑擋疫苗 陳時中：當初苦口婆心讓我背負謀財害命汙名

相關新聞

李四川 蘇巧慧 父親節育兒政見交鋒

昨天是父親節，藍綠祭出育兒牌，國民黨新北市長參選人李四川說，要讓小孩能夠很快樂地在新北市長大，承諾擔任市長後將落實已提出的親子、育兒等政策，讓新北成為最友善的育兒城市。民進黨參選人蘇巧慧也提出生育、育兒及高齡照顧政見，期望照顧到所有世代的父親。

選情初探／雲縣林內鄉長前、現任廝殺 藍人選未明

雲林縣無黨籍林內鄉長劉姿言爭取連任，民進黨則提名也曾任兩屆的林內鄉長、現任縣議員張維崢回鍋，形成「前後任」對決態勢；張維崢先前連任鄉長囊括近七成選票，劉姿言本屆整合泛藍，得票率也近六成，但藍營還未推人選，成為一大變數。

蜂蜜節飄「火藥味」…賴瑞隆、柯志恩活動同台 受訪隔空互嗆

國民黨高雄市長參選人柯志恩及民進黨市長參選人賴瑞隆昨在大崗山龍眼蜂蜜文化節「同台」，個別受訪時卻針對ＢＮＴ疫苗爭議、無人機產業預算以及泛綠議員涉案等議題隔空交鋒，互嗆「只出一張嘴」、「胡說八道」、「比病毒還毒」，硝煙味四起。

父親節曬阿公童永和父親照 童子瑋：兩人身教讓我站出來選市長

今天父親節，民進黨基隆市長參選人議長童子瑋在臉書貼出父親童德裕與阿公童永的幼年舊照，童子瑋在兩人懷抱裡的模樣相當可愛，童子瑋說，從小在慶安宮看著阿公和爸爸忙進忙出，從他們身上學到很多做人處事的道理，這也是這這次出來參選市長的重要因素，希望替基隆鄉親爭取更多權益和福利。

海水倒灌基隆廟口夜市淹大水 童子瑋：強化防洪排水與治水基礎建設

白海豚颱風外圍環流及滿潮影響，基隆港海水倒灌回市區，基隆廟口夜市愛四路等多路段淹水，民進黨市長參選人議長童子瑋晚間趕至現場，他說，未來基隆必須投入更多經費，強化防洪排水與治水基礎建設。

板橋潮和社96周年 李四川：傳承發揚新北在地北管文化

國民黨新北市長參選人李四川今晚出席板橋江子翠潮和社王爺公會暨96周年社慶並恭祝西秦王爺聖誕千秋，受到社員及在地鄉親熱烈歡迎。李四川表示，潮和社創立將近百年，致力傳承北管音樂藝術，未來擔任市長將攜手民間力量，共同守護及發揚新北在地北管文化，讓豐富文史代代相傳，被更多人看見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。