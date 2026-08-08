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蜂蜜節飆火藥味！柯志恩酸BNT「當時政府無能」 賴瑞隆嗆無人機「只有共產黨反對」

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
立委賴瑞隆（左1）與柯志恩（左2）在活動現場體驗試吃蜂蜜鹹酥雞。記者巫鴻瑋／攝影
立委賴瑞隆（左1）與柯志恩（左2）在活動現場體驗試吃蜂蜜鹹酥雞。記者巫鴻瑋／攝影

高雄市大崗山龍眼蜂蜜文化節今天上午在大崗山如意公園舉辦，國民黨立委柯志恩及民進黨立委賴瑞隆皆出席，然而雙方於分別受訪時，針對BNT疫苗爭議、無人機產業預算以及泛綠議員涉案等議題，隔空激烈交鋒，互嗆「胡說八道」、「比病毒還毒」。

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針對近來的BNT疫苗詐騙疑雲與後續起訴內容，賴瑞隆批評柯志恩「還在惱羞成怒」，只敢閃躲、卸責與硬拗，呼籲柯應具備道德勇氣，坦然面對錯誤並向國人道歉，切莫繼續製造分化與仇恨。對此，柯志恩強硬反擊，狠酸賴瑞隆「胡說八道、講話比病毒還要毒」。

柯志恩直言，BNT議題的根本重點是「當時政府無能」，無法在確定時間內為國人備妥足夠疫苗，導致眾多生命損失，若政府有能力，民間又何需辛苦奔波採購？她反問「你不去譴責當時政府不夠有效率，反過來說柯志恩要道歉？」

針對無人機產業發展，賴瑞隆轟「只有共產黨反對（無人機發展、預算）」，中央極力推動無人機產業發展，行政院與國防部皆獲得全台無人機業者力挺，唯獨國民黨與柯志恩大砍數百億甚至上千億預算，連現行2100億元的相關專案採購與總預算都在杯葛。

柯志恩對此強烈駁斥，指出國民黨提出的預算版本「比行政院版還要多」，宗旨就是為了落實國防自主與在地深耕，她反嗆賴瑞隆「除了吹一張嘴巴以外，到底有哪些執行力？」她強調，自己近期才牽線美國亞利桑那州採購團來高雄，成功媒合高雄在地無人機業者，未來也會持續引進國外廠商直接對接高雄。

此外，針對近日民進黨籍民代涉入案件或爭議，柯志恩主動開砲，指稱多位曾力挺賴瑞隆、站在賴瑞隆身邊的公職與黨員，如市議員陳明澤、范織欽等人連番因涉貪出事，令人擔憂是否有背後貪腐勢力與派系意圖藉由賴瑞隆「重回高雄」。

賴瑞隆則嚴正回應，他對任何違法事項的態度極為明確，就是「尊重司法、毋枉毋縱」，任何違法嫌疑檢調都應嚴查嚴辦、給予嚴懲，一切尊重司法的調查與判決處理。

立委柯志恩試喝蜂蜜茶，現場民眾高喊「凍蒜」。記者巫鴻瑋／攝影
立委柯志恩試喝蜂蜜茶，現場民眾高喊「凍蒜」。記者巫鴻瑋／攝影

立委賴瑞隆（左1）、農業局長姚志旺（左2）及立委柯志恩（左3）等人現場推廣在地蜂蜜產品。記者巫鴻瑋／攝影
立委賴瑞隆（左1）、農業局長姚志旺（左2）及立委柯志恩（左3）等人現場推廣在地蜂蜜產品。記者巫鴻瑋／攝影

2026九合一選舉 高雄市選舉 BNT疫苗 柯志恩 賴瑞隆 無人機 共產黨

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