藍營籲民進黨讓陳時中再戰一次北市長 沈伯洋：邏輯奇怪

慈濟買疫苗遭詐騙延燒成藍綠交鋒，財信傳媒董事長謝金河護時任衛福部長的政委陳時中，點名台北市長蔣萬安發言有失公允。民進黨台北市長參選人沈伯洋今表示，要蔣萬安不要轉換概念，應該就這件事情清楚說明。

沈伯洋上午到成功中繼市場拜票時表示，蔣萬安之前說「慈濟跟陳時中，你到底要相信誰？」事後證明慈濟就是被害人，陳時中是要擋住詐騙、要幫助慈濟、要保護被害人的人，竟然被蔣萬安抹黑。

沈伯洋說，蔣萬安當時是立法院衛環委員會委員，也有開秘密會議，他完全知道當時疫苗難買的處境，結果走出會議，他選擇造謠、指責保護被害人的陳時中。沈要蔣不要轉換概念，應該就這件事情清楚說明，而不是換題目、扯開話題。

沈伯洋說，藍營操作被詐騙、擋疫苗是兩回事，當時國際情勢，全球疫苗都是不夠，所以大家心中一定有焦慮。政府也是嚴守立場，要保護大家不要被詐騙、確保大家能施打到正確疫苗。明明陳時中選擇正確事情，竟然被抹黑，他為陳感到非常不值。

至於國民黨北市議員楊植斗昨籲民進黨，換下沈伯洋，讓陳時中再戰一次台北市長。沈認為，邏輯要清楚一點，蔣萬安造謠陳時中，造謠的人總是要負個責吧？不管是道歉，還是做什麼行為，結果現在變成造謠的人都不用負責，然後是他的對手沈伯洋要不要退選？這個邏輯有點奇怪。

沈伯洋認為，可問蔣萬安，是不是贊成造謠都不用負責？是不是贊成他造謠後，結果是對手要退選？「我覺得這個問題應該要問他才對。」