聽新聞
0:00 / 0:00

藍營籲民進黨讓陳時中再戰一次北市長 沈伯洋：邏輯奇怪

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨台北市長沈伯洋上午到成功中繼市場掃街拜票。記者林佳彣／攝影
民進黨台北市長沈伯洋上午到成功中繼市場掃街拜票。記者林佳彣／攝影

慈濟買疫苗遭詐騙延燒成藍綠交鋒，財信傳媒董事長謝金河護時任衛福部長的政委陳時中，點名台北市長蔣萬安發言有失公允。民進黨台北市長參選人沈伯洋今表示，要蔣萬安不要轉換概念，應該就這件事情清楚說明。

2026九合一選舉

沈伯洋上午到成功中繼市場拜票時表示，蔣萬安之前說「慈濟跟陳時中，你到底要相信誰？」事後證明慈濟就是被害人，陳時中是要擋住詐騙、要幫助慈濟、要保護被害人的人，竟然被蔣萬安抹黑。

沈伯洋說，蔣萬安當時是立法院衛環委員會委員，也有開秘密會議，他完全知道當時疫苗難買的處境，結果走出會議，他選擇造謠、指責保護被害人的陳時中。沈要蔣不要轉換概念，應該就這件事情清楚說明，而不是換題目、扯開話題。

沈伯洋說，藍營操作被詐騙、擋疫苗是兩回事，當時國際情勢，全球疫苗都是不夠，所以大家心中一定有焦慮。政府也是嚴守立場，要保護大家不要被詐騙、確保大家能施打到正確疫苗。明明陳時中選擇正確事情，竟然被抹黑，他為陳感到非常不值。

至於國民黨北市議員楊植斗昨籲民進黨，換下沈伯洋，讓陳時中再戰一次台北市長。沈認為，邏輯要清楚一點，蔣萬安造謠陳時中，造謠的人總是要負個責吧？不管是道歉，還是做什麼行為，結果現在變成造謠的人都不用負責，然後是他的對手沈伯洋要不要退選？這個邏輯有點奇怪。

沈伯洋認為，可問蔣萬安，是不是贊成造謠都不用負責？是不是贊成他造謠後，結果是對手要退選？「我覺得這個問題應該要問他才對。」

民進黨台北市長沈伯洋上午到成功中繼市場掃街拜票。記者林佳彣／攝影
民進黨台北市長沈伯洋上午到成功中繼市場掃街拜票。記者林佳彣／攝影

2026九合一選舉 沈伯洋 陳時中 台北市選舉 蔣萬安 慈濟

延伸閱讀

慈濟買BNT遭騙！沈伯洋替陳時中抱不平：蔣萬安用二分法賺選舉紅利

昔稱「相信慈濟還是民進黨」 蔣萬安：政府未採購足夠疫苗

影／藍綠開戰！綠營要求為疫苗案向陳時中道歉 柯志恩反擊了

慈濟買BNT遭詐騙10億 陳時中：對防疫團隊做出不實指控的人應道歉

相關新聞

李四川 蘇巧慧 父親節育兒政見交鋒

昨天是父親節，藍綠祭出育兒牌，國民黨新北市長參選人李四川說，要讓小孩能夠很快樂地在新北市長大，承諾擔任市長後將落實已提出的親子、育兒等政策，讓新北成為最友善的育兒城市。民進黨參選人蘇巧慧也提出生育、育兒及高齡照顧政見，期望照顧到所有世代的父親。

選情初探／雲縣林內鄉長前、現任廝殺 藍人選未明

雲林縣無黨籍林內鄉長劉姿言爭取連任，民進黨則提名也曾任兩屆的林內鄉長、現任縣議員張維崢回鍋，形成「前後任」對決態勢；張維崢先前連任鄉長囊括近七成選票，劉姿言本屆整合泛藍，得票率也近六成，但藍營還未推人選，成為一大變數。

蜂蜜節飄「火藥味」…賴瑞隆、柯志恩活動同台 受訪隔空互嗆

國民黨高雄市長參選人柯志恩及民進黨市長參選人賴瑞隆昨在大崗山龍眼蜂蜜文化節「同台」，個別受訪時卻針對ＢＮＴ疫苗爭議、無人機產業預算以及泛綠議員涉案等議題隔空交鋒，互嗆「只出一張嘴」、「胡說八道」、「比病毒還毒」，硝煙味四起。

父親節曬阿公童永和父親照 童子瑋：兩人身教讓我站出來選市長

今天父親節，民進黨基隆市長參選人議長童子瑋在臉書貼出父親童德裕與阿公童永的幼年舊照，童子瑋在兩人懷抱裡的模樣相當可愛，童子瑋說，從小在慶安宮看著阿公和爸爸忙進忙出，從他們身上學到很多做人處事的道理，這也是這這次出來參選市長的重要因素，希望替基隆鄉親爭取更多權益和福利。

海水倒灌基隆廟口夜市淹大水 童子瑋：強化防洪排水與治水基礎建設

白海豚颱風外圍環流及滿潮影響，基隆港海水倒灌回市區，基隆廟口夜市愛四路等多路段淹水，民進黨市長參選人議長童子瑋晚間趕至現場，他說，未來基隆必須投入更多經費，強化防洪排水與治水基礎建設。

板橋潮和社96周年 李四川：傳承發揚新北在地北管文化

國民黨新北市長參選人李四川今晚出席板橋江子翠潮和社王爺公會暨96周年社慶並恭祝西秦王爺聖誕千秋，受到社員及在地鄉親熱烈歡迎。李四川表示，潮和社創立將近百年，致力傳承北管音樂藝術，未來擔任市長將攜手民間力量，共同守護及發揚新北在地北管文化，讓豐富文史代代相傳，被更多人看見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。