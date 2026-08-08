聽新聞
0:00 / 0:00

出席竹市活動被指行政不中立 柯文哲：未政治宣傳

中央社／ 新竹市8日電

民眾黨創黨主席柯文哲昨晚出席新竹市政府舉辦的活動，遭控疑違反行政中立。柯文哲今天說，去看煙火並順應民眾要求合照，過程中沒有發傳單、也未穿競選背心，沒有政治宣傳。

2026九合一選舉

柯文哲今天上午陪同黨籍新竹市議員參選人到中央市場掃街拜票，下午則前往新竹市眷村博物館與民眾互動，並參觀黑蝙蝠中隊文物陳列館，接著再出席巨城美食節。

柯文哲上午接受媒體聯訪時表示，父親柯承發過世後，柯媽何瑞英獨自1個人在家，所以只要有時間就會盡量回新竹探望家人，這次在新竹市的輔選行程算是「一兼二顧」。

外界關注其腳傷與是否繼續拄拐杖，柯文哲指出，因為戴電子腳環容易扭到，日前在浴室不慎扭傷，但十字韌帶並未斷裂，後來評估不必再使用拐杖，現在是貼痠痛貼布並戴護膝固定，復原狀況良好。

針對慈濟採購BNT疫苗疑遭詐騙，柯文哲說，當年防疫特別預算新台幣8400億元，政府不買疫苗，逼得民間團體跳到第1線去買疫苗，現在卻嘲笑別人被騙，甚至出來沾沾自喜，有夠沒良心。

對於柯文哲昨晚參加「2026竹塹夏日祈福嘉年華」活動遭控違反行政中立，柯文哲表示，僅是去現場看煙火，並順應民眾要求合照，過程中沒有發傳單、也未穿著競選背心，完全沒有進行政治宣傳。

關於近期傳出有食藥署官員因中聯油脂案請辭負責，柯文哲表示，這起事件應該釐清問題油的致癌物質是在哪個流程中出現、問題油品流向何處，把事情交代清楚並防止重演才是關鍵，而不是一味追究政治責任。

2026九合一選舉

延伸閱讀

陳佩琪曬柯文哲67歲生日照 曝監控腳環換手環感想：羞辱性更強

挨轟行政不中立！農水署辦餐會喊「黃世杰凍蒜」 綠營拉涂權吉下水反遭打臉

慈濟買BNT遭騙！沈伯洋替陳時中抱不平：蔣萬安用二分法賺選舉紅利

慈濟買疫苗被騙10億！陳時中要昔日抹黑者道歉 鄭麗文轟：他才應該下跪

相關新聞

李四川 蘇巧慧 父親節育兒政見交鋒

昨天是父親節，藍綠祭出育兒牌，國民黨新北市長參選人李四川說，要讓小孩能夠很快樂地在新北市長大，承諾擔任市長後將落實已提出的親子、育兒等政策，讓新北成為最友善的育兒城市。民進黨參選人蘇巧慧也提出生育、育兒及高齡照顧政見，期望照顧到所有世代的父親。

選情初探／雲縣林內鄉長前、現任廝殺 藍人選未明

雲林縣無黨籍林內鄉長劉姿言爭取連任，民進黨則提名也曾任兩屆的林內鄉長、現任縣議員張維崢回鍋，形成「前後任」對決態勢；張維崢先前連任鄉長囊括近七成選票，劉姿言本屆整合泛藍，得票率也近六成，但藍營還未推人選，成為一大變數。

蜂蜜節飄「火藥味」…賴瑞隆、柯志恩活動同台 受訪隔空互嗆

國民黨高雄市長參選人柯志恩及民進黨市長參選人賴瑞隆昨在大崗山龍眼蜂蜜文化節「同台」，個別受訪時卻針對ＢＮＴ疫苗爭議、無人機產業預算以及泛綠議員涉案等議題隔空交鋒，互嗆「只出一張嘴」、「胡說八道」、「比病毒還毒」，硝煙味四起。

父親節曬阿公童永和父親照 童子瑋：兩人身教讓我站出來選市長

今天父親節，民進黨基隆市長參選人議長童子瑋在臉書貼出父親童德裕與阿公童永的幼年舊照，童子瑋在兩人懷抱裡的模樣相當可愛，童子瑋說，從小在慶安宮看著阿公和爸爸忙進忙出，從他們身上學到很多做人處事的道理，這也是這這次出來參選市長的重要因素，希望替基隆鄉親爭取更多權益和福利。

海水倒灌基隆廟口夜市淹大水 童子瑋：強化防洪排水與治水基礎建設

白海豚颱風外圍環流及滿潮影響，基隆港海水倒灌回市區，基隆廟口夜市愛四路等多路段淹水，民進黨市長參選人議長童子瑋晚間趕至現場，他說，未來基隆必須投入更多經費，強化防洪排水與治水基礎建設。

板橋潮和社96周年 李四川：傳承發揚新北在地北管文化

國民黨新北市長參選人李四川今晚出席板橋江子翠潮和社王爺公會暨96周年社慶並恭祝西秦王爺聖誕千秋，受到社員及在地鄉親熱烈歡迎。李四川表示，潮和社創立將近百年，致力傳承北管音樂藝術，未來擔任市長將攜手民間力量，共同守護及發揚新北在地北管文化，讓豐富文史代代相傳，被更多人看見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。