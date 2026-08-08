出席竹市活動被指行政不中立 柯文哲：未政治宣傳

民眾黨創黨主席柯文哲昨晚出席新竹市政府舉辦的活動，遭控疑違反行政中立。柯文哲今天說，去看煙火並順應民眾要求合照，過程中沒有發傳單、也未穿競選背心，沒有政治宣傳。

柯文哲今天上午陪同黨籍新竹市議員參選人到中央市場掃街拜票，下午則前往新竹市眷村博物館與民眾互動，並參觀黑蝙蝠中隊文物陳列館，接著再出席巨城美食節。

柯文哲上午接受媒體聯訪時表示，父親柯承發過世後，柯媽何瑞英獨自1個人在家，所以只要有時間就會盡量回新竹探望家人，這次在新竹市的輔選行程算是「一兼二顧」。

外界關注其腳傷與是否繼續拄拐杖，柯文哲指出，因為戴電子腳環容易扭到，日前在浴室不慎扭傷，但十字韌帶並未斷裂，後來評估不必再使用拐杖，現在是貼痠痛貼布並戴護膝固定，復原狀況良好。

針對慈濟採購BNT疫苗疑遭詐騙，柯文哲說，當年防疫特別預算新台幣8400億元，政府不買疫苗，逼得民間團體跳到第1線去買疫苗，現在卻嘲笑別人被騙，甚至出來沾沾自喜，有夠沒良心。

對於柯文哲昨晚參加「2026竹塹夏日祈福嘉年華」活動遭控違反行政中立，柯文哲表示，僅是去現場看煙火，並順應民眾要求合照，過程中沒有發傳單、也未穿著競選背心，完全沒有進行政治宣傳。

關於近期傳出有食藥署官員因中聯油脂案請辭負責，柯文哲表示，這起事件應該釐清問題油的致癌物質是在哪個流程中出現、問題油品流向何處，把事情交代清楚並防止重演才是關鍵，而不是一味追究政治責任。