做各世代爸爸最堅強後盾 蘇巧慧父親節提出生育育兒高齡政見

今天是父親節，民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午在社群平台提出生育、育兒及高齡照顧政見，期望照顧到所有世代的父親。蘇巧慧表示，每個爸爸總是努力做家庭的後盾，希望透過政策照顧每一階段的爸爸，成為不同世代爸爸最堅強的後盾。

蘇巧慧指出，迎接孩子是偌大喜悅，但也伴隨生育、工作及居住等現實壓力。過去在立院一直爭取相關資源，包括不孕症補助每胎最高15萬元、陪產檢與陪產假期延長，以及育兒彈性縮減工時，提供薪資補貼與職代津貼等。未來也將推動試辦青年育兒宅，讓符合條件的育兒家庭最高可租20年，以及擴大新生兒篩檢項目及補助，降低家庭經濟負擔，讓年輕家庭在生育、工作與居住上獲得更多支持。

面對少子女化挑戰，蘇巧慧表示政府除了鼓勵生育，更要真正減少家庭養育壓力，針對正在養育孩子的家庭，她不僅爭取新生兒每胎可領10萬元，以及育兒留職停薪最高延長到6歲，未來也將推動聯合企業組隊，主動媒合企業組隊設托，並承諾企業在設置托育單位的前三年，如有虧損將補助50%。以及開辦夜間托育、成立臨時托育查詢平台，讓爸爸們有更完整的育兒支持系統。

對於已經升格當爺爺的高齡爸爸，蘇巧慧表示未來她將落實65歲假牙補助最高5萬元，讓長輩有好的牙口進食。並且將住宿式長照機構的補助金從每年18萬元提升至24萬元，增加夜間的緊急住宿量能，提供臨時住宿補助金。若長輩進行住院治療，她也將打破出院照顧的空窗期，讓居家服務和輔具一次到位。

蘇巧慧表示，父親節這天除了向各位爸爸們獻上祝福，也希望用實際的行動支持每一位父親，過去她在中央爭取的各項補助和政績，未來也會持續轉化成照顧新北市民更完整的照顧政策。期望讓不同世代都能獲得需要的支持，減輕生活與照顧負擔，讓市政府成為每一位爸爸最堅強的後盾。

蘇巧慧表示爭取新生兒每胎可領10萬元。記者黃子騰／翻攝