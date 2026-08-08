民進黨父親節推宣傳影片 5參選人接力宣傳人口政策

今天是父親節，民主進步黨近日推出系列特別企劃，邀請台北市長參選人沈伯洋、桃園市參選人黃世杰、新竹市長參選人莊競程、宜蘭縣長參選人林國漳及南投縣長參選人温世政，共同拍攝一系列「迷因風」趣味短影音，透過輕鬆幽默的網路梗，向國人介紹民進黨政府「加薪、減稅、增福利、少負擔」的施政理念，展現「國家陪你一起養」的人口對策願景。

民進黨表示，推動福利國家、打造「台灣好生活」，是中央執政團隊與縣市好人才們的共同理念，政府持續從托育、教育、居住、職場及育兒支持等面向完善人口對策，協助年輕家庭減輕生活負擔，讓民眾更安心成家、養育下一代。

在托育與教育方面，政府持續降低育兒與教育支出，2歲前幼兒不論送托或自行照顧，每月最高補助已提高至1萬5000元；2歲後就讀幼兒園，每月僅需負擔1000到3000元。同時持續擴大平價托育量能，透過租稅減免鼓勵企業設置托育設施，並增設公部門及國營事業托育服務，全台公托及準公共托育每年可服務超過11萬名幼兒。在教育方面，除落實12年國教免學費外，私立大專校院學生每年可獲3萬5000元學雜費減免，弱勢學生再加碼最高2萬元；另提供校內住宿補貼、學貸利率從1.775%調降至0.775%，並延長還款寬限期至2年，全方位陪伴孩子從幼兒到大學的成長歷程。

針對年輕家庭關心的居住與職場環境，民進黨指出，政府推動擴大40%社會住宅作為「婚育宅」，讓育有0至6歲幼童的家庭可安心居住最長12年，並享有房屋稅、地價稅最低得免繳等優惠；租金補貼也針對新婚及育兒家庭加碼，最高可補助至租金全額，社宅包租代管另提供每年最高6000元的育兒居家安全修繕補助。此外，育嬰留職停薪申請放寬至孩子6歲前，雙親合計可彈性以「日」為單位請假120天，並各自享有投保薪資80%的「6+3個月」育嬰留停津貼；彈性工時適用年齡延長至孩子12歲前，家長每天可提前1小時下班或彈性上下班，搭配延長婚假、產假及陪產假，持續打造更友善的職場育兒環境。

民進黨進一步表示，經濟發展成果應由全民共享，政府也持續落實「投資下一代」政策，規劃自明年起推動0至18歲成長津貼，每位孩子每月發放5000元，預計約307萬人受惠。其中，6至18歲採半數現金、半數存入保證獲利基金的方式，讓孩子年滿18歲時至少可領取36萬元，作為升學或創業基金；從出生到成年，國家透過成長津貼累計投資每位孩子至少108萬元，陪伴下一代穩健成長。

民進黨說明，中央政府將持續推動各項育兒支持措施，透過更完善的福利制度，降低年輕家庭生活壓力，落實「國家陪你一起養」的政策承諾。此次父親節系列短影音已陸續於民進黨各社群平台發布，每支影片片尾都安排驚喜彩蛋，歡迎民眾踴躍分享，一起認識政策、支持好生活，也祝福全天下的超人爸爸們父親節快樂。