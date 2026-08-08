嘉縣長選戰居住正義議題交鋒　蔡易餘、吳品叡拋住宅政見搶選票

嘉縣長選戰升溫，隨著台積電先進封裝廠進駐嘉科園區，產業發展與人口移入帶動房市熱度，房價上漲讓不少年輕人感嘆「買不起、租不起」。面對青年居住問題，民進黨提名縣長參選人蔡易餘，以及國民黨支持的無黨籍參選人吳品叡，把「青年住宅」列為重要政見，雙方提住宅政策，爭取年輕族群認同。

隨著台積電先進封裝廠、嘉科園區及周邊產業快速發展，嘉縣面臨人口與就業結構改變。嘉縣1千多戶社宅規模，難以因應未來產業發展所帶來的居住需求，也讓「住宅」成為縣長選戰浮上檯面新議題。

蔡易餘主張，嘉縣面對台積電進駐、產業聚落形成及就業人口增加，住宅需求勢必同步攀升，政府不能等到房價、租金全面上漲後才因應，應重新檢視社會住宅政策，增加社會住宅供給量，讓在地青年及新進就業人口能夠在嘉義安居。

蔡易餘表示，嘉縣站在產業發展的重要轉捩點，政府必須提前做好人口、住宅與公共建設規畫，不能等到產業進駐後才開始補破網。尤其青年是嘉義未來人口成長的重要來源，若年輕人因房價及租金壓力被迫離開，將削弱產業發展帶來的人口紅利。

吳品叡從地方發展與青年留鄉角度提出住宅政策，認為嘉縣不能只把產業引進來，更重要的是要讓工作的年輕人住得下來，透過公共住宅、青年住宅及土地活化等方式，提供更多合理房價的居住選擇。

吳品叡指出，嘉縣不能只成為產業園區工作地，卻讓年輕人每天往返台南、嘉市甚至雲嘉南其他地區居住。若縣內沒有足夠且負擔得起的住宅，產業帶來的就業人口可能無法真正轉化為地方人口成長。她主張，未來住宅政策除興建社會住宅，也應結合閒置土地、公共設施及都市更新等方式，盤點適合興建青年住宅的基地，並搭配交通、生活機能及公共服務，形成完整的居住環境。