角逐百里侯 參選人護嗓大挑戰

角逐百里侯，拼的是人脈、政見、體力及隨機反應，但好好講話也是一門學問，此時「護嗓」變得很重要，高雄、台南及苗栗各參選人，當然也有保護喉嚨妙方，否則無法說服選民，如何勝選。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆秘招很簡單，隨身攜帶溫水，並備喉糖及中藥粉潤喉，舒緩不適；他說，選舉行程密集，走訪基層，深入互動，必須長時間以高昂語調發言，溫水、喉糖及中藥粉絕對必備。

此外，賴瑞隆也把握週一至週五搭乘高鐵往返北高時閱讀工作資料及小憩，盡量減少通話及交談，讓身體和聲帶獲得充分休息，維持穩定聲音狀態。

國民黨高雄市長參選人柯志恩則不太一樣，她表示，以前當主持人需要大量說話，當時有特別上課受訓，練習用丹田發聲，後來當了教授，這套發聲方式相當實用，長期下來喉嚨真的比較不會累。

柯志恩幕僚團隊也說，柯志恩算是天生吃這行飯，擁有一副好嗓子，跑行程時喜歡在車上和幕僚聊天，侃侃而談，充分展現主持人愛分享、當教授愛教學特質。

勤跑基層的民進黨台南市長參選人陳亭妃，寒喧、上台致詞、參加各種會議及會勘等是每天例行工作，長久下來聲音沙啞，她坦承這是職業傷害，一定要護嗓，很多人也提供秘方、喉糖、藥丸等，期待她保護嗓子。

不過，陳亭妃有時還是得向耳鼻喉科醫師求救，嗓子受不了就看醫診治，陳亭妃說，醫師告誡多休息，少講話，「這怎麼可能」，因此，她護嗓方法就是平時多喝水，隨身攜帶蜂膠喉錠，含在嘴裡，滋潤保護喉嚨。

國民黨台南市長參選人謝龍介向來能言善道，一天行程常從市場拜票、廟口致詞一路講到晚間座談，他說，護嗓是基本功，他最重要原則是「不碰冰水」，不管天氣多熱，都以溫水少量、頻繁補充，避免口渴時一次猛灌。

謝龍介表示，支持者也會提供喉糖、雪梨糖、枇杷膏等護嗓小物，飲食則盡量避開太辣、太油、太甜食物，讓喉嚨保持在比較舒服狀態。返家後「少講話」，讓聲帶真正休息。

民進黨苗栗縣長參選人陳品安聲線溫柔，她說，自己本就不是大聲講話的人，平日大多喝溫熱水護嗓，除非感冒，鮮少有「燒聲」問題。

陳品安也表示，挑戰百里侯，嗓子用得比較兇，隨著選戰加溫、問政說明會、拜票造勢場合頻繁，喉嚨可能會比較辛苦一點，家人每天會替她準備菊花、枸杞加上紅棗泡的養生飲，「應該多少會有幫助」。

獲國民黨徵召爭取連任的苗栗縣長鍾東錦，每天主持大小會議、跑行程，開口說話頻率相當高，他感謝老婆常在出門前備妥潤喉茶飲「膨大海」作為日常保養。

另外，鍾東錦常在餐會被拱上台高歌，他透露，從小就愛唱歌，因此自我訓練用丹田發音，且習慣以腹式發音與鼻腔音互相配合，「如果再有好一點的麥克風、音箱，講話不那麼費力，就更棒了」。