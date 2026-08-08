1年17億…基隆三節敬老禮金加倍發6500 謝國樑、童子瑋爭搶8.7萬老人票

基隆市藍綠市長參選人都搶老人票，民進黨童子瑋先喊出如果當選，不只重陽敬老金加倍，還有春節、端午節、中秋節三節敬老禮金也都加倍，將從3千元加碼到6千元。市長謝國樑也推出「長樂六五專案」，再加碼500元，今年中秋節前先搶發加倍的6500元敬老禮金，如果連任三節禮金也都比照。

謝國樑、童子瑋搶老人票加足馬力，近日都印出敬老禮金加倍的政見宣傳單，透過各自支持的里長、民代等發送，爭取長輩的支持，謝國樑連續多日上班前去市場送「長樂六五專案」扇子，他表示9月中就會發；童子瑋則站重要路口舉牌、發敬老禮金加倍的政見文宣，他說這是對長輩最敬重、最實際的政見。

基隆市政府表示，設籍基隆滿3年、65歲以上長輩，今年中秋可領到6500元的長樂六五敬老禮金，9月中會匯入長者帳戶，不必另外申請。受惠人數約8.7萬人，一年三節禮金加倍後共需17億元。

童子瑋表示，早在今年1月30日就提出三節敬老金加倍政見，從3000元加碼到6000元，童子瑋的政見法源、預算和步驟非常明確，未來將依法提案並於當選後立即提出自治條例修正案送交議會，公開討論金額與資格細節；進行相關預算盤點，秉持「零基預算」精神，檢視基隆市現有低效益的無效預算，精準挪用於長者照顧，確保財政紀律。

謝國樑3月24日宣布長樂六五專案，他說，市府完整評估減債、財政負擔及財源，決定推出「基隆長樂六五專案」，他強調是在預算法、公共債務法規範的債限範圍內，不排擠現有交通、都市更新等重大建設，優先照顧基隆長者。基隆是有溫度的城市，照顧長者是台灣重要的社會趨勢，政府應承擔更多責任。