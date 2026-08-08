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新北市長選戰…副市長劉和然轟蘇巧慧 三鶯線割稻尾

聯合報／ 記者林媛玲王長鼎黃子騰／新北報導
國民黨新北市長參選人李四川（左）昨到石碇天后宮參訪，強調當選後將全力推動深坑輕軌，並研議延伸至石碇。圖／李四川競選辦公室提供
國民黨新北市長參選人李四川（左）昨到石碇天后宮參訪，強調當選後將全力推動深坑輕軌，並研議延伸至石碇。圖／李四川競選辦公室提供

新北市長選戰激烈，副市長劉和然重砲轟民進黨參選人蘇巧慧「三鶯線通車干妳什麼事？」割稻尾讓大家聽得很不舒服。國民黨參選人李四川稱劉只是說實情，三鶯線在蘇當立委前，中央早已核定。蘇競辦堅稱經費是蘇巧慧爭取，強調「沒必要為選舉抹殺彼此的努力。」

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李四川昨到石碇區天后宮參拜，承諾當選後將全力推動深坑輕軌，並研議延伸至石碇，帶動觀光與產業發展；蘇巧慧出席三重座談也提出「三大家庭照顧」政見，將推動職業照顧者津貼、夜間托育和臨時托育查詢平台。

不過，蘇巧慧多次稱爭取經費建三鶯線，曾與李四川競爭藍營提名的劉和然，前天上立委葉元之廣播專訪表示，蘇想為民服務是個人人生目標，但一定要說實話，二○一五年中央就核定三鶯線預算，最後撥五百零二億元，不論是編在公務或前瞻預算，都早就核定，有幫忙三鶯線的人都應感謝，但沒做的就不要出來講，直嗆蘇巧慧「三鶯線干妳什麼事？」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排右三）至新莊參加陳岱吟座談會。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排右三）至新莊參加陳岱吟座談會。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

李四川昨說，劉和然只是說出實情，因三鶯線在蘇巧慧擔任立委前，所有補助款全部都核定，這個補助款是中央答應要給地方，不管是用公務預算或用前瞻預算，都是已核定的預算，根本沒有增加預算來補助新北市府。劉也是在強調，希望不要忽略新北市第一線所有人員的辛勞。

蘇競辦發言人馬亨亨．夷將回應，前瞻基礎建設計畫二○一六年在前總統蔡英文上任後推動，當年國民黨在立法院為了阻擋前瞻計畫通過，丟水球、灑麵粉，無所不用其極，幸好蘇等民進黨委員們堅持，讓前瞻計畫順利通過，蘇巧慧也和立委吳琪銘共同爭取，讓三鶯線在二○一七年納入前瞻計畫，獲得中央上百億元補助。

馬亨亨．夷將說，重大建設本來就是中央和地方一起努力的成果，蘇巧慧也多次感謝侯市府團隊。

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