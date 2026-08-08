選情初探／屏東東港鎮長3人各擁票源 勝負難料

東港鎮是屏東縣沿海最重要的鄉鎮，也是各派系拚搏的重點。年底鎮長選舉有三人參選，包括尋求連任的現任鎮長黃禎祥、國民黨徵召的前鎮民代表洪志明，及希望代表綠營出征的鎮代會主席陳春朝，三人實力都不弱，三強鼎立選舉誰能出線備受鄉親矚目。

東港政治資源豐富，地方派系林立，政治人物都有基本盤，每次選舉彼此間會因利益合作或競爭，沒有永遠的敵人或朋友，政治生態多元、變數極大。東港基本盤綠大於藍，近幾任鎮長多是民進黨籍，但有綠營背書也不全然「穩贏」。

現任鎮長黃禎祥出身綠營，曾任立委莊瑞雄助理，四年前以無黨籍身分參選，被民進黨開除黨籍，但卻以大筆票數差距打敗民進黨提名的林漢丑順利當選。黃因五年不得再入黨，此次依舊以無黨籍身分尋求連任。

國民黨在東港則是長期消極不振，不僅已卅三年無法執政，連提名鎮長參選人都已是廿四年前，讓支持者心灰意冷。這次經議長周典論、立委蘇清泉等人穿線協調後，黨部決議徵召洪志明出馬，讓支持者士氣大振。

眼見綠營有優勢卻遲未提出人選，陳春朝身為終身黨員，日前因看不下去決心親自參選。他說，鎮長選舉不能沒有民進黨的位置，因此發函縣黨部希望徵召或報准他參選，但因已過了提名時間，縣黨部將召開執委會後再定奪。

地方人士分析，三人各有政黨及派系支持、各有優勢，目前勝負難料。黃有執政優勢，除了立委莊瑞雄外，也獲得一些綠營小派系支持，他「友」立委蘇清泉、「尊」縣長周春米，跨黨派尋求最大票源。

洪有藍營基本盤，加上藍營的周典論、蘇清泉支持，票源穩定；陳春朝服務地方超過四十年，曾任漁民代表、漁會理事，及代表會代表、副主席、主席，基本盤穩固，若最終能披綠袍出征，將更加如虎添翼。