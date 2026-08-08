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嘉義縣長陸戰開打！蔡易餘競總進駐 吳品叡北上請益侯友宜

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉縣長選戰加溫，民進黨提名參選人立委蔡易餘（左）日前完成競選總部進駐，接著將陸續成立18鄉鎮市後援會，展開陸戰。圖／截自蔡易餘臉書
嘉縣長選戰加溫，民進黨提名參選人立委蔡易餘（左）日前完成競選總部進駐，接著將陸續成立18鄉鎮市後援會，展開陸戰。圖／截自蔡易餘臉書

嘉義縣長選戰開打，民進黨提名參選人蔡易餘日前競選總部進駐，接著陸續成立十八鄉鎮市後援會，展開陸戰；國民黨支持無黨籍朴子市長吳品叡，組「在野大聯盟」，吳除展開鄉鎮市拜票，近日北上拜會出身朴子的新北市長侯友宜請益市政治理。

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蔡易餘舉行縣長及朴子市長參選人王如經競總進駐祈福儀式，象徵競選團隊啟動。他表示，競選組織完成，接著陸續成立鄉鎮市競選後援會，深入基層凝聚支持力量，團隊將走遍鄉鎮市，傾聽地方需求，爭取鄉親認同。競總的重要幹部雲嘉南總督導陳明文、競總主委翁章梁、副主委陳冠廷、議長張明達、副議長陳怡岳、總幹事黃貞瑜，以及黨籍鄉鎮市長、議員參選人和後援會幹部，團結一致，贏得勝選。

吳品叡日前北上拜會新北市長侯友宜，請益治理經驗，借鏡托育、長照及銀髮政策成功模式。吳品叡說，此行最大收穫是了解侯友宜如何建立完善托育、日照及銀髮食堂制度。嘉縣六十五歲以上人口比率突破百分之廿四，居全國第二，出生率下降，年輕家庭育兒壓力沉重，將推動完善托育、日照及銀髮照護政策，讓年輕人敢生、長者'安心養老。

侯友宜傳授治理經驗，向吳表達支持。二○一九年侯友宜返鄉，吳品叡頒授榮譽市民證書；總統大選時侯返鄉拜票，吳陪同；朴子市長選舉侯友宜返鄉站台助選，雙方建立深厚情誼。另外，無黨籍朴子市長參選人黃嫈珺明天成立競選總部，吳將出席，象徵在野整合團結，朴子市長與縣長選戰相互拉抬。

無黨籍嘉縣長參選人吳品叡（左）近日北上拜會新北市長侯友宜請益地方治理經驗。圖／截自吳品叡臉書
無黨籍嘉縣長參選人吳品叡（左）近日北上拜會新北市長侯友宜請益地方治理經驗。圖／截自吳品叡臉書

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