高市長選戰政見交火…賴瑞隆喊雙語預算翻倍 柯志恩酸「非盲目撒錢」

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（右）昨提出雙語教育政見，主張要將預算提高到每年十億元。圖／賴瑞隆提供

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆承諾未來將雙語教育預算由現行四點七九億元提高至每年十億元，對此，國民黨市長參選人柯志恩則認為教育應長期深耕，而非盲目擴編預算，她主張應提升整體教育經費，而非著重在單一雙語教育，雙方因教育政策交鋒數次，互控對方「扣帽子」、「搞不清楚政策」，升高市長選情熱度。

賴瑞隆主張將雙語教育預算提高至十億元，並推動一校一國際共學夥伴，補助青年參與海外實習、交流，並優先支持弱勢、偏鄉及原鄉學生，不犧牲學科深度，提供減授課、行政支援、教師支持，擴大偏鄉外籍師資、住宿及教學設備，還要讓母語與多語教育並進。

國民黨市長參選人柯志恩隨後反駁賴政策，指賴清德總統過去推動的「二○三○雙語政策」，被教育界認為導致學生「學科與語言雙貧乏」，賴瑞隆未促中央檢討錯誤政策，反而宣布預算翻倍，是要把高雄的孩子當成政策試驗的白老鼠？

柯志恩主張充實整體教育資源，不是灌注單一雙語經費，雙語教育關鍵在於優質師資與真實語言環境，而非盲目擴編預算，應揚棄全英語授課迷思，回歸語言溝通本質，透過活動與日常互動自然融入英語，不是撒錢與喊口號。

賴瑞隆競選辦公室再指柯扭曲政見，賴瑞隆競辦說，雙語教育減壓現在高雄市政府已在做，他是在既有基礎上進一步升級，柯如果連增加偏鄉資源、支持老師、幫助孩子都要反對，那才是阻擋孩子的學習機會。

柯志恩競辦回應，雙語教育應回歸自然學習情境，並免過度追求雙語ＫＰＩ，導致基礎學科弱化、教師負擔加重等問題，這是基於教育現場的觀察所提出的建議。

柯志恩競辦說，她主張增加教育投資深化沉浸式雙語教育、強化校園安全、減輕教師行政負擔，賴瑞隆將教育簡化為預算加碼與口號競賽，反而忽略了教育改革真正需要解決的問題，賴若關心教育，就應完整理解政策內容，而非把公共政策討論帶向政治口水。