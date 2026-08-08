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選情初探／苗栗縣議員第一選區16搶9 新人參選爆炸 老將連任有挑戰

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣議員下屆選舉第一選區參選爆炸，浮出檯面至少十六人搶九席的一級戰區，七名競選連任議員都分別獲得國民黨、民進黨提名，有政治背景及年輕人輩出，但因連動鄉市長選舉，以及部分參選資格等疑義，為選情投入變數。

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苗栗市、公館鄉、頭屋鄉縣議員第一選區應選九席，包括兩席婦女保障名額。本屆議員余文忠補選苗栗市長勝選，將競選連任，七連霸縣議員禹耀東信誓旦旦參選下屆市長到底，選舉文宣陸續出爐，議員可能因此空出兩席空間。另七名現任者都尋求連任，浮出檯面新人至少九人，競爭激烈。

第一選區現任縣議員國民黨鄭碧玉、孫素娥、曾美露、楊明燁、張志宇，加上國民黨苗栗縣黨部副主委黃萬盛，都已獲得國民黨提名，黃萬盛本屆高票落選，這次有備而來，民進黨也提名現任兩名議員許櫻萍、徐筱菁競選連任。

此外，前縣議員湯維岳回鍋參戰，他出身政壇湯家幫，家族有深厚政治的根基及人脈，湯維岳的妻子湯劉秀美、小老婆羅碧玉都曾擔任過縣議員，「一人當選、三人服務」，養精蓄銳再披戰袍參選。

新人包括政治背景有前縣議員韓茂賢的外甥彭晧宇、前縣議員呂明亮兒子呂誠、前縣議員謝家裼的妻子陳怡彤，苗栗縣議會議長李文斌特助苗栗縣家具公會理事長林志豪，資深媒體人巫召清，及火旁龍文化發展協會理事長彭賢淳、苗栗市前市民代表古文欽等人都表態參選。

女力在第一選區向來強勢，本屆就有五席女議員，沒有靠婦女保障名額當選，五名女將全部要競選連任，加上陳怡彤來勢洶洶；地緣上，十六人中苗栗市占了十一人、公館鄉五人，地盤都是一場混戰，頭屋鄉成了「開放」戰場，各憑本事爭取支持。

選戰變數除了禹耀東是否轉戰苗栗市長外，還有部分參選資格有疑義，必須等選委會審定，勢必也衝擊選情。不過，參選爆炸的一級戰區基調不變，老將、新人誰出線，待投票揭曉。

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