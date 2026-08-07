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挨轟行政不中立！農水署辦餐會喊「黃世杰凍蒜」 綠營拉涂權吉下水反遭打臉

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
立委涂權吉。聯合報系資料照
立委涂權吉。聯合報系資料照

農水署桃園管理處近日辦活動與桃園各地農會交流，遭爆官員替民進黨桃園市長參選人黃世杰拉票，行政不中立；黃世杰陣營稱內容斷章取義，指藍委涂權吉也受邀出席並接受祝福，但涂駁斥，並稱主辦方只推薦特定黨派參選人，並為其呼口號及拉票。

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桃園市議員詹江村今爆料，農水署近期連辦多場餐敘與各地農會交流，過程可見黃世杰身穿競選背心，站在舞台中間，身旁則是擔任農田水利研究發展基金會董事長的父親黃金德及農水署官員。官員不僅幫黃拉票，還高喊「凍蒜」，不僅涉及行政不中立，招待宴飲拉票並贈送價值超過200元雞蛋也可能構成賄選，已向司法單位檢舉。

黃世杰陣營回應，農水署活動都會邀請地方民意代表參加，當天黃世杰、涂權吉及多位議員都受邀出席。活動現場對各黨籍、各身分的與會者都有表達祝福選舉順利，並非針對特定候選人。

對於綠營說法，涂權吉否認受邀。他指爭議餐敘發生在8月3日的新屋區，當天會出席活動是服務處從農友口中得知消息，臨時趕去致意，過程未獲邀上台致詞，「主辦單位也只針對特定黨派參選人推薦，為其帶呼口號並進行拉票與宣傳活動」。

涂權吉強調，除新屋區以外，他與楊梅同黨議員周玉琴、觀音議員吳進昌都未受邀參與農水署近期舉辦的餐會，未與黃世杰同台，更遑論高喊「凍蒜」拉票並涉及假其他團體之名饋贈禮盒等行為。

涂權吉批評農水署行為是嚴重行政不中立，也可能涉及賄選，黃世杰陣營的聲明稿更與事實不符，農耕供水交流活動沾染造勢場合的政治語言，已經引發基層農友的困擾與不滿，市長選舉進入倒數階段，民眾期待政策牛肉良性競爭，而非濫用行政資源，假交流之名行為特定參選人宣傳。

國民黨桃園市議員詹江村今在議會揭露民進黨桃園市長參選人黃世杰穿競選背心（右4）出席農水署活動，現場官員竟喊「黃世杰凍蒜」，質疑行政不中立。圖／桃園市議員詹江村提供
國民黨桃園市議員詹江村今在議會揭露民進黨桃園市長參選人黃世杰穿競選背心（右4）出席農水署活動，現場官員竟喊「黃世杰凍蒜」，質疑行政不中立。圖／桃園市議員詹江村提供

2026九合一選舉 桃園市選舉 黃世杰 涂權吉 詹江村

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