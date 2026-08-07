騎士送飲料打氣！李四川走訪中和黃昏市場掃街 里長集結力挺高喊凍蒜

國民黨新北市長參選人李四川持續展開「市場逗陣行」，今天傍晚前往中和區和平街黃昏市場向攤商與鄉親問候；掃街開始前，中和區里長聯誼會會長、頂南里長謝森儒率領中和在地20多位里長於公園集結熱烈歡迎李四川，並高喊「凍蒜！」展現基層團結力挺李四川的氣勢。

李四川今與立委張智倫、議員陳錦錠、游輝宂、金瑞龍、邱烽堯、民眾黨議員參選人陳怡君以及眾多在地里長，共同前往和平街黃昏市場，沿途受到攤商熱烈歡迎，紛紛送上菜頭、粽子與鳳梨，象徵「好彩頭、包中與好運旺來」祝福李四川。

掃街期間，許多民眾主動表達支持與鼓勵，有機車騎士特地送來飲料為李四川加油打氣；更有民眾聽聞李四川到訪，一路追趕，穿過兩條巷子，只為親自向他加油打氣，見到李四川本人時更忍不住激動情緒。

李四川表示，先前於上班尖峰時段實地以機車方式體察秀朗橋、成功路及福和橋等通勤狀況，在第一線感受尖峰時刻車流，也深切感受到中和光復線推動的迫切性，他表示，未來當選將全力與台北市緊密合作，完善捷運路網，提升雙和地區通勤便利性，改善市民交通品質、減少通勤時間，為新北市民打造更便利的生活環境。

國民黨新北市長參選人李四川今天傍晚前往中和區和平街黃昏市場拜票，受到攤商與民眾熱烈歡迎，中和區20多位里長集結歡迎高喊「高票當選」。圖／李四川競選辦公室提供

國民黨新北市長參選人李四川今天傍晚前往中和區和平街黃昏市場拜票，受到攤商與民眾熱烈歡迎，中和區20多位里長集結歡迎高喊「高票當選」。圖／李四川競選辦公室提供

國民黨新北市長參選人李四川今天傍晚前往中和區和平街黃昏市場拜票，受到攤商與民眾熱烈歡迎，中和區20多位里長集結歡迎高喊「高票當選」。圖／李四川競選辦公室提供

國民黨新北市長參選人李四川今天傍晚前往中和區和平街黃昏市場拜票，受到攤商與民眾熱烈歡迎，中和區20多位里長集結歡迎高喊「高票當選」。圖／李四川競選辦公室提供