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騎士送飲料打氣！李四川走訪中和黃昏市場掃街 里長集結力挺高喊凍蒜
國民黨新北市長參選人李四川持續展開「市場逗陣行」，今天傍晚前往中和區和平街黃昏市場向攤商與鄉親問候；掃街開始前，中和區里長聯誼會會長、頂南里長謝森儒率領中和在地20多位里長於公園集結熱烈歡迎李四川，並高喊「凍蒜！」展現基層團結力挺李四川的氣勢。
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李四川今與立委張智倫、議員陳錦錠、游輝宂、金瑞龍、邱烽堯、民眾黨議員參選人陳怡君以及眾多在地里長，共同前往和平街黃昏市場，沿途受到攤商熱烈歡迎，紛紛送上菜頭、粽子與鳳梨，象徵「好彩頭、包中與好運旺來」祝福李四川。
掃街期間，許多民眾主動表達支持與鼓勵，有機車騎士特地送來飲料為李四川加油打氣；更有民眾聽聞李四川到訪，一路追趕，穿過兩條巷子，只為親自向他加油打氣，見到李四川本人時更忍不住激動情緒。
李四川表示，先前於上班尖峰時段實地以機車方式體察秀朗橋、成功路及福和橋等通勤狀況，在第一線感受尖峰時刻車流，也深切感受到中和光復線推動的迫切性，他表示，未來當選將全力與台北市緊密合作，完善捷運路網，提升雙和地區通勤便利性，改善市民交通品質、減少通勤時間，為新北市民打造更便利的生活環境。
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