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台肥與六合停車場業者完成簽約 童子瑋：請市長依承諾盡快發證

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台肥與六合停車場業者完成簽約，童子瑋：請市長依承諾盡快發證。圖／童子瑋辦公室提供
台肥與六合停車場業者完成簽約，童子瑋：請市長依承諾盡快發證。圖／童子瑋辦公室提供

針對基隆六合停車場爭議，在民進黨市長參選人議長童子瑋見證下，台肥公司與停車場業者富山公司今天正式完成續約，童子瑋表示，接下來富山會式向市府送件，期盼基隆市政府加快效率、不再拖延，請市長謝國樑依承諾在1周內核發停車場登記證。

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今天到場還有智誠里里長、信義區里長聯誼會會長何希華，童子瑋表示，今天不談政治，專注處理市政，就是要把六合停車場的問題真正解決。前幾天地方最擔心的，就是停車場到底會不會關閉、周邊居民和業者有沒有地方停車。經過這幾天持續協調台肥、富山及地方意見，今天雙方正式完成簽約，事情已經往前推進一大步。

童子瑋指出，現在租約已經完成，後續就是行政程序，既然謝國樑市長已公開承諾文件到後1周內完成核發，就應該說到做到，不應把其他土地、其他開發案混在一起討論，讓市民繼續等待。

台肥公司針對基隆市府多次提及台肥規畫設置代驗廠一事澄清，指代驗廠與六合停車場兩案「不同地號、不同租約」，不應混為一談。台肥說，公司土地資產活化規畫一向秉持公司治理原則，以公共利益、永續經營、兼顧股東權益及整體發展需求作為主要評估考量。

富山公司表示，感謝童子瑋協調各方，將盡速完成相關行政程序，依法取得停車場登記證穩定營運。

童子瑋說，六合停車場的事情很單純，就是依法完成程序、取得停車場登記證，保障市民停車權益。現在地主與業者已經完成續約，該準備的文件也陸續到位，接下來就是市政府的責任。「只要大家願意解決問題，事情就沒有那麼複雜，市民要的只是安心、有地方停車。」

台肥與六合停車場業者完成簽約，童子瑋：請市長依承諾盡快發證。圖／童子瑋辦公室提供
台肥與六合停車場業者完成簽約，童子瑋：請市長依承諾盡快發證。圖／童子瑋辦公室提供

2026九合一選舉 基隆市選委會 童子瑋 謝國樑 台肥 停車場

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