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影／藍綠開戰！綠營要求為疫苗案向陳時中道歉 柯志恩反擊了

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨立委柯志恩遭高雄三綠委點名要向陳時中道歉，柯強調，不能把慈濟受騙跟政府採購疫苗不力，這兩件事混為一談。記者徐白櫻／翻攝
國民黨立委柯志恩遭高雄三綠委點名要向陳時中道歉，柯強調，不能把慈濟受騙跟政府採購疫苗不力，這兩件事混為一談。記者徐白櫻／翻攝

高雄市長選舉的對決局勢今天突然升溫，藍綠市長參選人柯志恩賴瑞隆先為雙語政見開嗆，雙方你來往我往，不斷透過新聞稿攻擊。賴跟黨內初選時的競爭對手邱議瑩許智傑同一陣線，齊聲攻擊柯志恩是詐騙集團的共犯、幫凶，須為當年的疫苗採購案向時任衛福部長的陳時中道歉。柯志恩直接回嗆「不會道歉」。

2026九合一選舉

慈濟爆發疫苗採購詐欺案後，民進黨立委邱議瑩、許智傑及賴瑞隆口徑一致砲轟柯志恩。邱議瑩臉書批評，3年前衛福部一再提醒，不要相信私人疫苗掮客，卻被藍白罵「擋BNT」，柯志恩要為當年批評政府阻撓民間自行採購疫苗這件事情道歉，要向時任部長的陳時中道歉。

許智傑說，當年柯志恩說「擋疫苗到底把人民健康放在哪？」時間證明一切，陳時中不是罔顧生命、阻擋疫苗的兇手，反倒藍白才是滋養詐騙的共犯。

賴瑞隆受訪表示，2022年疫情嚴重時，韓國發生國際掮客疫苗詐騙，當時陳時中提醒要小心，但柯志恩等藍營委員攻擊說「政府百般阻撓」，現在看來全是惡意的抹黑攻擊；從檢調起訴書看到，慈濟被詐騙10億元，柯志恩等國民黨委員都成為幫凶，當事件還原的時候，柯志恩應該跟陳時中及民進黨政府道歉，承認當年的攻擊是錯誤的行為。

「我不會跟陳時中道歉！」柯志恩強調，他覺得賴委員這樣的說法，真的是比病毒還要毒，不要忘記當初在疫情期間，政府採購疫苗的速度非常緩慢，而且民進黨全黨為了護高端，完全無視當時有非常多民眾，為了搶打殘劑，而不斷地排隊、登記，甚至為了搶打殘劑而跌倒受傷，這些事情大家都歷歷在目。

柯志恩說，政府如果有能力的話，何苦讓這些民間企業還要站出來幫政府做採購疫苗的事情，那這些事事過境遷，慈濟是遭到詐騙的受害者，但是不能把慈濟受騙，跟政府採購疫苗不力，這兩件事混為一談，當然疫苗採購不力這件事情，最該負責任的就是當初的民進黨政府。

2026九合一選舉 高雄市選舉 柯志恩 賴瑞隆 邱議瑩 許智傑 陳時中 疫苗

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