蔡英文將任新北競總主委 蘇巧慧今證實了：她一口答應

前總統蔡英文將出任民進黨新北市長參選人蘇巧慧的競選總部主委。蘇巧慧今天受訪時證實，之前邀請蔡總統擔任，她一口答應，蔡英文選過新北市長、在新北市住過這麼長時間，大家對她擔任總統的成績也都津津樂道，非常高興蔡英文答應出來擔任、帶領這次的競選團隊。

蘇巧慧指出，在全球疫情期間，蔡英文帶著國家創下了經濟奇蹟，同時還讓台灣成為亞洲第一的民主國家，所以大家都很喜歡小英總統，其實蔡總統在很早之前就已經答應了要擔任她的競選總部主委，她非常地感謝。

蘇巧慧透露，蔡英文甚至不只是答應擔任她的主委，而且還幫忙錄製了「新時代、新市長」的片尾。未來，大家也會在很多的線上或者實體活動，可以看到她的競選主委小英總統，一起來參加新北市這場迎接新時代的競選活動。

至於蔡英文將任新北、基隆、台東三地榮譽主委，蘇巧慧回應，蔡英文最後會擔任多少縣市的主任委員或者其他職務，她不清楚，這是蔡英文的決定；新北市部分，她很早之前就去拜託蔡英文，小英總統也真的就一口答應。蘇說，隨著選戰的節奏，團隊一步一步地就在聚合更多的力量，非常高興蔡英文答應出來擔任，帶領這次的競選團隊。