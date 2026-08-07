北市選情掀抵制店家風波 許淑華籲：政治領袖應出面停止對立

年底地方縣市選舉逐漸白熱化，近期發生「東發號」簽名事件外，連大安區知名黃禎憲皮膚科診所在2022年貼出蔣萬安布條，近期也遭人抵制，藍營立委羅智強更直指是青鳥所為。民進黨北市議員許淑華認為，藍綠白政治領袖都要出面喊話支持者之外，身為民代的羅智強也不應直接扣帽子，徒增社會撕裂。

許淑華表示，不認為一定就是青鳥所為，會去檢舉或抵制的，不見得全然是政治考量，也會有個人情緒等狀況，台灣社會面臨到這樣的問題，恐與國會亂象延伸有關，持續的不審查預算延伸到2026年選舉。她認為，作為政治意見領袖們，都要呼籲支持者不要做不理性的行為。

她說，各自政黨、候選人都會有一定的支持者，但應該要尊重，所以藍綠白陣營都應該要正視，並且看待此問題，「站在更高的政治高度來看。」

許淑華也說，實際走訪地方基層，民眾們都會聊天討論政治，但不至於到互相謾罵，反觀，網路上匿名關係，變得像是情緒宣洩，「宣洩可以，但不能涉及到抵制、將網路變成戰場，要回歸理性面去看待政策、政見。」

她批評，像是立委羅智強身為一位民代，應該用高度格局去呼籲民眾要理性，而非直接扣帽子，讓社會更撕裂，「政黨領袖要出面停止這樣的對立、撕裂。」