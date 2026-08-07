「徐欣瑩應還沒見到陳見賢」 鄭麗文：應不至做親痛仇快的事

國民黨主席鄭麗文今表示，新竹縣長初選致副縣長陳見賢與立委徐欣瑩皆受傷，徐欣瑩釋出很多善意，應該還沒有見到陳見賢，但沒有關係，慢慢來，應以大局為重。鄭麗文並指出，藍白合作旨在勝選、政策合作與聯合治理，竹北至關重要，保持溝通並以勝選為最高指導原則。

鄭麗文今日接受直播節目「觀點芹爆戰」專訪，談論新竹縣長選情。

鄭麗文說，她周三新竹縣行動中常會有跟陳見賢通到電話，初選殺得刀刀見骨，她也撇清初選制度不是她定的，而是黨章，一直都是如此，她感謝新竹縣長楊文科在初選後，出任新竹縣黨部主委，也要感謝即將卸任的新竹縣議長張鎮榮幫忙，前縣長邱鏡淳也來幫忙，新竹縣整合相當順利，但當事人需要空間跟時間療傷，全台很多黨內人士都有聯繫陳見賢並安慰，陳見賢是國民黨大家庭的重要分子。

不過鄭麗文說，徐欣瑩釋出很多善意，應該還沒有見到陳見賢，但沒有關係，慢慢來，應不至於做出親痛仇快的事情，大局很重要，新竹縣長選舉不能輸。

談及竹北市長選舉整合問題，鄭麗文強調，非常珍惜且重視藍白合作，藍白合作有兩個層面，一個層面是選舉要贏，如縣市長選舉或總統選舉這類單一席次的選舉，如果三腳督就可能就做球給民進黨，所以要藍白合作；另一個是政見、政策上的合作，這也是民眾黨非常重視的，不要讓人覺得是選舉分贓。

鄭麗文提到，在聯合治理的部分，如果是中央則有聯合政府，地方也會有聯合治理，譬如基隆市副市長是民眾黨的，苗栗縣副縣長是民眾黨的，這也是藍白合，叫做「藍白治理」，希望所有層面的藍白合作，在新竹縣都能實現，竹北市影響巨大，因為竹北市人口成長快速，竹北加竹東會直接影響新竹縣選舉的輸贏。

鄭麗文說，在鄭朝方不選竹北市長前，國民黨就有不少人表態要參選，竹北成兵家必爭之地，當年林為洲以現任立委身分競選竹北市長，就知道很特別，因為有竹科關係，國民黨通過正式初選程序產生參選人，民眾黨有民眾黨提名的人，再來進行協調，她跟民眾黨主席黃國昌溝通過多次，選舉跟地方生態有很多變化，不光是兩黨主席，苗栗縣長鍾東錦、新竹市長高虹安等都很關心，因有竹竹苗連線，民眾黨前主席柯文哲也很關心，都保持溝通跟協調，一切以勝選為最高指導原則。

鄭麗文談回國民黨的新竹縣長初選風波，坦言除陳見賢外，包括徐欣瑩，兩個都受傷，這是為什麼儘量不初選的原因，所以都是用協調或內參民調，全台灣只有新竹縣初選。

鄭麗文說，澎湖縣本來是民進黨（執政），但她認為今年很有機會贏下澎湖縣長選舉；嘉義市確實艱困，但嘉義市長參選人張啓楷的狀況愈來愈好，嘉義市長黃敏惠特殊，兩代經營，東方不敗，黃敏惠有很特殊的個人能量，國民黨全面總動員，民調現在差距很近，雖然張啓楷弱一點點。至於彰化縣，提名過程無法順利整合出全縣支持的人選，努力積極整合，她下周還會再去彰化，彰化縣長王惠美還沒有開始輔選，王惠美還在「專心縣政」，積極展開彰化縣整合，還是很有機會。

鄭麗文說，宜蘭縣議長張勝德跟宜蘭縣長參選人吳宗憲關係好，溝通交流沒有問題，不要再一直講議長不支持，選情穩定成長；她不希望看到南台灣一片綠油油，大家很熱情，希望再把高雄市拿回來。