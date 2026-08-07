柯志恩媒合高雄無人機業者 對接美方市場爭取訂單

高雄擁有完整的軍工產業鏈，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩昨接待美國亞利桑那州軍事無人機參訪團，特別媒合高雄在地無人機企業，盼能打入美方無人機供應鏈，搶攻國際訂單。

柯志恩與國民黨立委牛煦庭、徐巧芯於高雄接待亞利桑那州軍事無人機商務參訪團，雙方針對台灣無人機產業發展，以及高雄做為無人機產業鏈基地等議題進行交流。

會中強調，國民黨版本的無人機總預算2400億元，連續6年、每年編列400億元，較行政院版2100億元增加300億元。飛控系統、通訊模組、影像感測器、導航晶片及電池管理系統等關鍵零組件「全面禁用中國供應商」。

此外，行政院版僅限於3項海洋監偵與攻擊型載具，國民黨版的採購範疇涵蓋空、水面、水下及地面，更能滿足軍事無人機多元作戰與產業推動需求。

高雄擁有獨特的金屬加工與航太產業基礎，數據顯示，高雄聚集22 家核心航太廠商、占全台12%，以及854 家金屬扣件業、占全台 28.6% 。

柯志恩指出，岡山、路竹地區作為國防航太與扣件重鎮，已由傳統金屬加工進階至高階鈦合金及碳纖維等輕量化複合材料精密製造，是發展無人機機體結構、發動機與動力零組件的重要根基，具備「一站式購足」的加工能力，能迅速切入全球無人載具 OEM/ODM 市場。另外，高雄擁有海空雙港、完善鐵公路交通網及優秀的產業勞工人才，這些都是在地業者的競爭優勢。