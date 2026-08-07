邱臣遠喊竹北蓋社宅 徐欣瑩、鄭朝方陣營接招回應

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今舉辦記者會，針對竹北高租金、高房價及社宅存量為零戶的居住困境，發起「竹北社宅在哪裡？下任縣長請作答」政策訴求，點名徐欣瑩、鄭朝方兩人，應於任內完工竹北首棟社宅。

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩辦公室發言人徐維遠回應，守護居住正義、降低生活壓力，是藍白兩黨在竹北市乃至新竹縣共同的政策願景。期望未來新竹縣及竹北市採聯合治理模式緊密合作，在社宅基地、工程規畫、公共設施等妥善溝通，協助年輕家庭生活更安心安居。

徐維遠也提醒，賴政府過去曾承諾社會住宅興建13萬戶，近日被民間團體質疑跳票，呼籲中央政府負起責任，不要甩鍋地方。

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方辦公室發言人羅子淮表示，居住正義是全台都必須面對的課題，務實盤點土地、積極結合中央資源推動多元居住政策，才能真正落實此議題。