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抓包蘇巧慧官方影片打臉自己 呂家愷：抹黑李四川又翻車

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市議員呂家愷今表示，蘇巧慧至今沒為抹黑李四川道歉，今天釋出的官方社群影片，甚至也多次出現三重（Sam-tiông）發音，蘇巧慧根本打臉自己。聯合報系資料照
新北市議員呂家愷今表示，蘇巧慧至今沒為抹黑李四川道歉，今天釋出的官方社群影片，甚至也多次出現三重（Sam-tiông）發音，蘇巧慧根本打臉自己。聯合報系資料照

民進黨新北市長參選人蘇巧慧陣營日前抹黑國民黨新市長參選人李四川三重（Sam-tiông）的發音錯誤，更批評李四川不熟悉三重，結果被揭露蘇巧慧的父親蘇貞昌、總統賴清德皆多次高喊與李四川同樣的發音。新北市議員呂家愷今表示，蘇巧慧至今沒為抹黑李四川道歉，今天釋出的官方社群影片，甚至也多次出現三重（Sam-tiông）發音，蘇巧慧根本打臉自己，自證先前抹黑李四川的說法又翻車。

2026九合一選舉

呂家愷指出，三重的台語發音，無論是三重（Sam-tiông）或「三重埔」（Sann-tîng-poo）（都有人會講，李四川也都是兩者皆會使用，如蘇貞昌及賴清德過去在地方輔選或出席新北市公開活動時，也都是非常自然地稱呼「三重」（Sam-tiông），而非每次都說「三重埔」。

呂家愷表示，蘇巧慧陣營議員顏蔚慈、張之豪，先前公開抹黑李四川「三重」（Sam-tiông）的發音是錯誤的，甚至稱這是不熟悉地方，結果打臉了蘇貞昌、賴清德；而蘇巧慧今天釋出的最新官方臉書影片，民進黨三重區議員彭佳芸卻多次出現「三重」（Sam-tiông）的發音，一旁站著的就是蘇巧慧，代表李四川的發音已被蘇巧慧「官方認證」。

呂家愷質疑，對於蘇陣營抹黑翻車，蘇巧慧至今沒有一句道歉，今天蘇巧慧推出的最新官方影片，又再度打臉自己；另若依照顏蔚慈說法，顏蔚慈是在攻擊彭佳芸不熟悉三重？為何顏蔚慈為了自己的議員選舉，攻擊蘇貞昌、賴清德就算了，連同選區的黨內同志都不放過？最後還是要請問蘇巧慧，何時才要道歉？妳是支持顏蔚慈還是彭佳芸？

呂家愷 李四川 蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉

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