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賴瑞隆推雙語預算翻倍被柯志恩質疑「撒錢」賴再回擊柯扭曲政見

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
國民黨高雄市長柯志恩主張要採取浸潤式英語生活化，縮短雙語落差。圖／柯志恩競辦提供
國民黨高雄市長柯志恩主張要採取浸潤式英語生活化，縮短雙語落差。圖／柯志恩競辦提供

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今在父親節前夕發布影片，並推出雙語教育政見，承諾預算翻倍；國民黨市長參選人柯志恩主張，雙語教育的關鍵在於「優質師資」與「真實語言環境」，而非盲目擴編預算，她主張提升整體教育經費。賴則再回應，指柯扭曲政見，不懂雙語教育核心。

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賴瑞隆與市議員何權峰、邱俊憲、黃文志、林智鴻，及市議員參選人蔡秉璁、張以理等「奶爸連線」成員合拍影片，一起閱讀繪本、體驗桌遊，向爸爸們及代父職者，獻上最真摯的祝福。

賴瑞隆推出雙語教育政見，承諾未來將雙語教育預算由現行4.79億元逐步提高至每年10億，另推動「一校一國際共學夥伴」，優先協助國、高中建立固定夥伴，並朝每學期10週主題式線上共同課程邁進。

另外，打造「高雄版青年百億圓夢計畫」，補助青年參與海外實習、課程、競賽及交流，並優先支持弱勢、偏鄉及原鄉學生；不犧牲學科深度，提供減授課、行政支援、教師支持，並擴大偏鄉外籍師資、住宿及教學設備，推動雙語友善店家、重要交通節點及觀光景點中、英、日、韓四語標示，還要讓母語與多語教育並進。

賴瑞隆今早推出教育政見，國民黨市長參選人柯志恩則認為，總統賴清德過去推動的「2030雙語政策」，全教總與無數基層教師紛紛指責雙語政策導致學生「學科與語言雙貧乏」、甚至造成嚴重的教育M型化。

她批評，賴瑞隆未督促中央檢討修正錯誤政策，反而宣布要在高雄「預算翻倍硬推」，雙語教育的關鍵在於優質師資與真實語言環境，而非盲目擴編預算。若基層教師被迫用英文教數學、教美術，搞得學生聽不懂、老師不會教，10億預算只會淪為無意義的KPI指標。

柯志恩主張，應充實整體教育資源，而非灌注單一雙語經費，且要揚棄全英語授課迷思，回歸語言溝通本質，鼓勵透過社團活動與日常互動自然融入英語。善用數位資源，提供偏鄉與弱勢孩子「數位雙語學伴」，引進線上外師資源，確保教育資源不因地域與家庭背景產生落差。

在柯志恩回應教育政策後，賴瑞隆再發聲反駁，稱反對投資雙語教育就是反對投資孩子，增加的經費規畫投入教材資源、偏鄉外師、教師減壓與國際培力，政府增加教育資源，就是要讓家庭經濟條件不再決定孩子能不能學好語言、走向世界。

賴瑞隆說，雙語教育減壓現在高雄市政府已在做，他是在既有基礎上進一步升級，柯志恩全盤否定教育資源增加。如果連增加偏鄉資源、支持老師、幫助孩子國際交流都要反對，那才是真正阻擋高雄孩子的學習機會。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（中）和「奶爸連線」成員合體，提出「2030雙語之都：世界在高雄」七大行動。（賴瑞隆提供）
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（中）和「奶爸連線」成員合體，提出「2030雙語之都：世界在高雄」七大行動。（賴瑞隆提供）

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（中）和「奶爸連線」成員合體，提出「2030雙語之都：世界在高雄」七大行動。（賴瑞隆提供）
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（中）和「奶爸連線」成員合體，提出「2030雙語之都：世界在高雄」七大行動。（賴瑞隆提供）

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