挨轟三鶯線「干你甚麼事」 蘇巧慧陣營：沒必要為選舉抹殺彼此的努力

捷運三鶯線通車已多次成選戰攻防焦點，新北市副市長劉和然抨擊民進黨新北市長參選人蘇巧慧屢屢收割三鶯線政績，還對外宣稱爭取前瞻預算興建捷運三鶯線，但2015年中央就核定三鶯線505億元預算，最後撥502億元經費，不論是公務預算或前瞻預算都早就核定，質疑「三鶯線通車干妳什麼事？」這讓大家聽得很不舒服。

蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將回應，前瞻基礎建設計畫是2016年在前總統蔡英文上任後推動，當年國民黨在立法院為了阻擋前瞻計畫通過，丟水球、灑麵粉，無所不用其極，都有相關報導可以查詢。幸好蘇巧慧等民進黨委員們的堅持，讓前瞻計畫順利通過，而蘇巧慧也和立法委員吳琪銘共同爭取，讓捷運三鶯線在2017年納入前瞻計畫，共獲得中央上百億元補助。

馬亨亨．夷將說，蘇巧慧不只爭取納入前瞻，同時更和地方議員一起努力，協調捷運周邊的電纜地下化，加速捷運工程進度。馬亨亨．夷將表示，重大建設本來就是中央和地方一起努力的成果，蘇巧慧也多次感謝侯友宜市長領導的市府團隊，「實在沒有必要為了選舉抹殺彼此的努力。」