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蔡英文任蘇巧慧競總主委 李四川：我的大咖是市民

中央社／ 新北7日電

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天證實，前總統蔡英文已答應出任競選總部主委，未來會在新北競選活動看到蔡英文一同參與。國民黨李四川則表示，他的大咖就是新北市404萬市民。

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蔡英文日前宣布出任民進黨台東縣長參選人陳瑩競選總部主委，引發關注。蘇巧慧今天在立法院受訪時透露，蔡英文很早就答應要擔任她的新北競選總部主委，當時她向蔡英文表示，「妳之前參選過新北市長，也在新北住過許久，對新北感情深厚，大家對妳當總統的成績都津津樂道，是否可邀請妳擔任競選總部主委」，蔡英文聽了之後就一口答應。

蘇巧慧說，她非常感謝蔡英文、奧運拳擊金牌林郁婷，以及新旺集瓷品牌總監吳佳樺等各行各業好友站出來相挺。未來在許多線上或實體活動，都會看到蔡英文一同參加。至於蔡英文會擔任幾個縣市的競總主委，蘇巧慧表示不清楚，「這是小英總統的決定」。

國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往石碇天后宮參拜，被問到是否也會邀請國民黨大咖擔任競總主委時表示，「我的大咖就是新北市404萬市民」，他會持續走遍新北29區，深入了解各區需求。

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 李四川

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