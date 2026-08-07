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李四川：推深坑輕軌帶動觀光及產業 研議延伸至石碇

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今前往石碇區，先後參拜天后宮、永定聖興宮受到廟方及鄉親熱烈歡迎。圖／李四川競選辦公室提供
國民黨新北市長參選人李四川今前往石碇區，先後參拜天后宮、永定聖興宮受到廟方及鄉親熱烈歡迎。圖／李四川競選辦公室提供

國民黨新北市長參選人李四川今到石碇區，先後參拜石碇天后宮、永定聖興宮，受到廟方及鄉親熱烈歡迎；李四川表示，石碇擁有豐富的自然景觀與農特產，當選後將全力推動深坑輕軌，並研議延伸至石碇，提升交通便利性，帶動觀光與產業發展。

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李四川先後前往天后宮、永定聖興宮參拜，受到天后宮主委顏進毅、永定聖興宮主委曾正祥及廟方幹部、在地鄉情熱烈歡迎，眾人開心合影留念，現場「凍蒜」聲不斷；天后宮主委顏進毅特別致贈象徵「包中」寓意的包種茶，並祝福李四川高票當選。

參拜後，李四川並與大家坐在廟埕前話家常，聆聽第一線心聲，氣氛溫馨熱絡。議員黃心華、劉哲彰、市議員參選人游皓麟、立委羅明才團隊、議員陳儀君團隊及許多在地里長也到場陪同。

李四川表示，感謝廟方秉持慈悲濟世精神，長期關懷地方、扶助急難，展現宗教回饋社會的力量，在此他也向所有投入公益服務的地方人士致上最高敬意。李四川表示，過去三年他在台北市擔任副市長，已參與推動捷運東環段順利開工，當選後他將與台北市持續緊密合作，全力推動深坑輕軌，並研議深坑輕軌延伸到石碇，期盼透過提升交通便利性，促進石碇的觀光與地方經濟。

李四川也與石碇在地鄉親交流地方發展議題，他表示，隨著時代變遷及環境改變，部分規範應與時俱進、因地制宜，當選後他將持續前進第一線，傾聽地方聲音，推動制度檢討與調整，讓制度更符合在地需求。

李四川今赴石碇區天后宮參拜，主委顏進毅致贈象徵「包中」寓意的包種茶並祝福李四川高票當選。圖／李四川競選辦公室提供
李四川今赴石碇區天后宮參拜，主委顏進毅致贈象徵「包中」寓意的包種茶並祝福李四川高票當選。圖／李四川競選辦公室提供

國民黨新北市長參選人李四川今前往石碇區，先後參拜天后宮、永定聖興宮受到廟方及鄉親熱烈歡迎。圖／李四川競選辦公室提供
國民黨新北市長參選人李四川今前往石碇區，先後參拜天后宮、永定聖興宮受到廟方及鄉親熱烈歡迎。圖／李四川競選辦公室提供

國民黨新北市長參選人李四川今前往石碇區，先後參拜天后宮、永定聖興宮受到廟方及鄉親熱烈歡迎。圖／李四川競選辦公室提供
國民黨新北市長參選人李四川今前往石碇區，先後參拜天后宮、永定聖興宮受到廟方及鄉親熱烈歡迎。圖／李四川競選辦公室提供

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