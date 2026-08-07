農水署官員喊「黃世杰凍蒜」挨批行政不中立 黃世杰陣營回應了

國民黨桃園市議員詹江村今指控農水署桃園管理處辦活動替民進黨桃園市長參選人黃世杰拉抬聲勢，官員不但替黃世杰拉票，還在台上大喊「凍蒜」，質疑行政不中立且涉及賄選，已向司法單位檢舉；黃世杰競選辦公室對此回應，相關指控斷章取義、扭曲事實，盼回歸理性競爭。

桃園市議會今進行定期會市長施政報告，詹江村利用質詢機會揭露農水署活動影片，指綠營黃世杰身穿競選背心出席活動，不僅擔任農田水利基金會董事長的父親黃金德就在身邊，其他農水署官員也並肩同台，更有官員以「市長」稱呼黃，稱「大家不只神聖一票要投給世杰，還要回去跟子女講，把票擴充出去，世杰一定會高票當選」等語。

詹江村懷疑替黃世杰拉抬聲勢的人是農水署桃園管理處長黃華煌，指黃不但帶著眾人大喊「黃世杰凍蒜」，還送價值200多元的雞蛋禮盒。他表示，此情不僅違反行政中立，更可能涉及賄選，今天已向警察局、調查站檢舉。

黃世杰競選辦公室新聞部主任黃宣尹回應，相關指控完全扭曲事實，刻意將例行性的交流活動政治化，不僅與事實不符，也對所有受邀出席的民意代表造成困擾。

黃宣尹指出，農水署活動都會邀請地方民意代表參加，當天黃世杰、國民黨立法委員涂權吉及國民黨、無黨籍等多位議員出席，都是受邀的來賓，並非為特定人舉辦。

黃宣尹表示，活動現場對各黨籍、各身分的與會者都有表達祝福選舉順利，並非針對特定候選人。詹江村刻意擷取片段、斷章取義，企圖將正常的交流活動操作成選舉議題，完全是政治操作。

黃宣尹呼籲，選舉期間各陣營應回歸政策與理念理性競爭，不要看到黑影就開槍，將所有正常的交流活動都無限上綱、刻意政治化。如此不僅模糊焦點，也對當天共同出席的國民黨、無黨籍等桃園市議員造成不必要的困擾，更無助於健康的選舉風氣。