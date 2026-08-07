陳時中要不實指控者道歉 藍營建議換下沈伯洋「讓他再戰台北市長」

慈濟基金會在新冠疫情嚴峻時採購BNT疫苗遭詐騙10.6億元，政委陳時中今稱，對防疫團隊不實指控的人應道歉。國民黨北市議員楊植斗今呼籲民進黨，立即換下市長參選人沈伯洋，沈下陳上，「討公道，護時中」，讓陳時中再戰一次台北市長。

議員楊植斗上午在臉書表示，回想疫情期間，有一群狗官為了護航高端，不讓民間自主採購疫苗。如果政府不擋，郭台銘何必發怒？又輪得到慈濟被騙？現在又在造神陳時中，真的當人民的記憶力像金魚一樣？

楊植斗一小時後再度發文，陳時中說當年防疫團隊曾示警「疫苗掮客」的風險，卻遭藍白陣營抹黑「擋疫苗」，陳時中要求當初提出不實指控的政治人物向社會及防疫團隊道歉。

楊植斗認為，政府有能力購買疫苗的話，哪有掮客上下其手的空間？「你當初做不好，現在還要向你道歉，哪門子道理？」陳時中那麼憤恨，他呼籲民進黨立即換下沈伯洋，沈下陳上，「討公道，護時中」，讓陳時中再戰一次台北市長，讓市民們來評評理，當初失去家人丶失去健康的我們，是不是真的欠陳時中一個道歉？