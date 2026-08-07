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徐欣瑩現身攻城獅開訓加油 提運動藍圖打造智慧運動產業鏈

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
被外界視為學霸理工女的徐欣瑩，高中時期曾是台北中山女中籃球校隊，也奪得台北市立高中女子籃球聯賽冠軍。圖／徐欣瑩團隊提供
被外界視為學霸理工女的徐欣瑩，高中時期曾是台北中山女中籃球校隊，也奪得台北市立高中女子籃球聯賽冠軍。圖／徐欣瑩團隊提供

新竹攻城獅職業籃球隊第二階段開訓近日開訓，場邊出現了一位特別的球友與資深球迷。國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩以一位曾經也在場上打拚搏的「學姐」和攻城獅迷，現身訓練場地向全體教練與隊員加油打氣，徐欣瑩也提出「運動娛樂化、產業化、品牌化」三大方針，盼結合攻城獅賽事、新竹科技與醫療優勢，推動智慧運動產業鏈，並打造多功能展演中心，提升城市認同與地方品牌。

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「看到大家身材這麼高大、球技這麼好，我剛剛走進來時比在立法院質詢還要緊張！」徐欣瑩表示。團隊指出，鮮少人知道的是，被外界視為學霸理工女的徐欣瑩，高中時期曾是台北中山女中籃球校隊，也奪得台北市立高中女子籃球聯賽冠軍。談起籃球，她眼神中透露出難掩的熱情與共鳴，現場也投起籃小試身手，氣氛輕鬆熱絡。

「雖然當年我們打球在職業球員眼裡可能只是花拳繡腿，但那份對籃球的熱愛與打拚勁是和各位完全一樣的。」徐欣瑩透露，自己一直都是攻城獅的忠實球迷，過去都在場邊關注球隊拚搏，「每次看大家在球場上永不放棄地奮戰，心裡都非常感動。」

徐欣瑩表示，攻城獅隊不僅是一支籃球隊，更是凝聚新竹城市情感的重要象徵。她特別準備咖啡與北埔擂茶蛋捲，為外籍總教練及球員加油打氣，祝福球隊新賽季精進突破、保持健康。

徐欣瑩強調，不論過去作為球員、如今作為民意代表或是未來的角色，她永遠都會是攻城獅隊最堅實的後盾與場邊最熱烈的支持者。熱愛體育的徐欣瑩也有運動發展的具體藍圖，希望透過「運動娛樂化」、「運動產業化」、「運動品牌化」三大方針，讓運動融入生活，透過攻城獅的賽事魅力，結合新竹縣在地熱情，同時結合新竹縣的科技與醫療優勢，以球隊作為實踐場域，從科學化訓練、選手防護到智慧穿戴應用，帶動完整的運動產業鏈。最後透過攻城獅凝聚城市認同，並推動多功能展演中心，讓大型賽事與藝文活動在地舉辦，打造屬於新竹縣民的城市品牌與共同驕傲。

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩透露，自己一直都是攻城獅的忠實球迷，過去都在場邊關注球隊拚搏，「每次看大家在球場上永不放棄地奮戰，心裡都非常感動。」圖／徐欣瑩團隊提供
國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩透露，自己一直都是攻城獅的忠實球迷，過去都在場邊關注球隊拚搏，「每次看大家在球場上永不放棄地奮戰，心裡都非常感動。」圖／徐欣瑩團隊提供

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩特別準備咖啡與北埔擂茶蛋捲，為外籍總教練及球員加油打氣，祝福球隊新賽季精進突破、保持健康。圖／徐欣瑩團隊提供
國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩特別準備咖啡與北埔擂茶蛋捲，為外籍總教練及球員加油打氣，祝福球隊新賽季精進突破、保持健康。圖／徐欣瑩團隊提供

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