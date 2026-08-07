高雄市泛綠議員范織欽涉案遭聲押 當年曾以12票之差飲恨

高雄市民進黨議員陳明澤涉案遭羈押，茂林區原住民議員范織欽昨日又被檢調搜索、橋檢聲請羈押。范織欽是國小校長出身，2019年遞補上任，下屆議員對戰代表會主席陳奕蓁，案發後地方議論紛紛，恐不利連任選情。

2018 年高雄市議員選舉，無黨籍范織欽挑戰國民黨唐惠美，范2011票、唐2023 票，范織欽僅以12 票飲恨落敗。但後來唐惠美因案解職後，范織欽遞補為第15選區議員。

高雄市含一席平地及三席山地原住民議員，目前分別為國民黨王義雄，以及無黨籍范織欽、高忠德、陳幸富。范、高雖然以無黨籍自居，但皆加入民進黨團，被視為綠營友軍。

四席原民議員中，范織欽是第15選舉區（茂林等區）議員，曾任高雄市原民會主委，他與胞妹立委伍麗華大力輔選民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，在上月剛成立的「旗山、桃源、茂林後援會」中擔任要角。

下屆議員選舉，國民黨提名現任茂林區代表會主席陳奕蓁迎戰范織欽，民進黨未提名。地方人士說，很意外「范校長」會涉案遭調查，此事在部落裡傳得沸沸揚揚，很多人關心案情；被申請羈押代表檢方一定掌握相當程度的證據，對於立場搖擺的選民來說，不確定這票投下去會不會浪費，勢必影響選情。

茂林區原住民議員范織欽涉案遭聲押，地方上議論紛紛。圖／取自臉書

下屆市議員選舉，國民黨提名現任茂林區代表會主席陳奕蓁迎戰無黨籍范織欽。聯合報系資料照