聽新聞
0:00 / 0:00

高雄市泛綠議員范織欽涉案遭聲押 當年曾以12票之差飲恨

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市原住民議員范織欽（右一）加入高雄市議會民進黨黨團運作多年，常現身記者會。聯合報系資料照
高雄市原住民議員范織欽（右一）加入高雄市議會民進黨黨團運作多年，常現身記者會。聯合報系資料照

高雄市民進黨議員陳明澤涉案遭羈押，茂林區原住民議員范織欽昨日又被檢調搜索、橋檢聲請羈押。范織欽是國小校長出身，2019年遞補上任，下屆議員對戰代表會主席陳奕蓁，案發後地方議論紛紛，恐不利連任選情。

2026九合一選舉

2018 年高雄市議員選舉，無黨籍范織欽挑戰國民黨唐惠美，范2011票、唐2023 票，范織欽僅以12 票飲恨落敗。但後來唐惠美因案解職後，范織欽遞補為第15選區議員。

高雄市含一席平地及三席山地原住民議員，目前分別為國民黨王義雄，以及無黨籍范織欽、高忠德、陳幸富。范、高雖然以無黨籍自居，但皆加入民進黨團，被視為綠營友軍。

四席原民議員中，范織欽是第15選舉區（茂林等區）議員，曾任高雄市原民會主委，他與胞妹立委伍麗華大力輔選民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，在上月剛成立的「旗山、桃源、茂林後援會」中擔任要角。

下屆議員選舉，國民黨提名現任茂林區代表會主席陳奕蓁迎戰范織欽，民進黨未提名。地方人士說，很意外「范校長」會涉案遭調查，此事在部落裡傳得沸沸揚揚，很多人關心案情；被申請羈押代表檢方一定掌握相當程度的證據，對於立場搖擺的選民來說，不確定這票投下去會不會浪費，勢必影響選情。

茂林區原住民議員范織欽涉案遭聲押，地方上議論紛紛。圖／取自臉書
茂林區原住民議員范織欽涉案遭聲押，地方上議論紛紛。圖／取自臉書

下屆市議員選舉，國民黨提名現任茂林區代表會主席陳奕蓁迎戰無黨籍范織欽。聯合報系資料照
下屆市議員選舉，國民黨提名現任茂林區代表會主席陳奕蓁迎戰無黨籍范織欽。聯合報系資料照

范織欽（右三）與胞妹立委伍麗華（左一）大力輔選民進黨高雄市長參選人賴瑞隆。圖／取自賴瑞隆臉書
范織欽（右三）與胞妹立委伍麗華（左一）大力輔選民進黨高雄市長參選人賴瑞隆。圖／取自賴瑞隆臉書

議員 高雄 高雄市 2026九合一選舉 高雄市選舉

延伸閱讀

高雄市議員范織欽疑涉貪被檢調帶回約談 曾任高市府原民會主委

涉收原鄉工程回扣數十萬 高雄市議員范織欽聲押

選情初探／台中12、14選區…太平七搶四 山城藍綠對決

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

相關新聞

拉藍營布條遭網喊「避雷」... 名醫黃禎憲被公審 昔看診民眾氣炸力挺

台北市大安區師範大學附近知名皮膚科黃禎憲診所日前在診所招牌下方貼出藍營參選人布條，遭人拍下後放到社群說可以「避雷」不用去。發文一出，紛紛引出曾經看診的民眾聲援「懸壺濟世的仁醫」，曝光他的過去，不明白為何要用政治立場來否定這樣醫生。

選情初探／苗栗縣議員第一選區16搶9 新人參選爆炸 老將連任有挑戰

苗栗縣議員下屆選舉第一選區參選爆炸，浮出檯面至少十六人搶九席的一級戰區，七名競選連任議員都分別獲得國民黨、民進黨提名，有政治背景及年輕人輩出，但因連動鄉市長選舉，以及部分參選資格等疑義，為選情投入變數。

新北市長選戰…副市長劉和然轟蘇巧慧 三鶯線割稻尾

新北市長選戰激烈，副市長劉和然重砲轟民進黨參選人蘇巧慧「三鶯線通車干妳什麼事？」割稻尾讓大家聽得很不舒服。國民黨參選人李四川稱劉只是說實情，三鶯線在蘇當立委前，中央早已核定。蘇競辦堅稱經費是蘇巧慧爭取，強調「沒必要為選舉抹殺彼此的努力。」

嘉義縣長陸戰開打！蔡易餘競總進駐 吳品叡北上請益侯友宜

嘉義縣長選戰開打，民進黨提名參選人蔡易餘日前競選總部進駐，接著陸續成立十八鄉鎮市後援會，展開陸戰；國民黨支持無黨籍朴子市長吳品叡，組「在野大聯盟」，吳除展開鄉鎮市拜票，近日北上拜會出身朴子的新北市長侯友宜請益市政治理。

選情初探／屏東東港鎮長3人各擁票源 勝負難料

東港鎮是屏東縣沿海最重要的鄉鎮，也是各派系拚搏的重點。年底鎮長選舉有三人參選，包括尋求連任的現任鎮長黃禎祥、國民黨徵召的前鎮民代表洪志明，及希望代表綠營出征的鎮代會主席陳春朝，三人實力都不弱，三強鼎立選舉誰能出線備受鄉親矚目。

高雄市長選戰政見交火！賴瑞隆喊雙語預算翻倍 柯志恩酸「非盲目撒錢」

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆承諾未來將雙語教育預算由現行四點七九億元提高至每年十億元，對此，國民黨市長參選人柯志恩則認為教育應長期深耕，而非盲目擴編預算，她主張應提升整體教育經費，而非著重在單一雙語教育，雙方因教育政策交鋒數次，互控對方「扣帽子」、「搞不清楚政策」，升高市長選情熱度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。