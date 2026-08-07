竹北社宅仍掛零 邱臣遠點名徐欣瑩、鄭朝方承諾任內完工首棟社宅

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今舉辦記者會，針對竹北高租金、高房價及社宅存量為零戶的居住困境，發起「竹北社宅在哪裡？下任縣長請作答」政策訴求。邱臣遠指出，全縣人口最多、租金最高昂的竹北市，社宅完工數至今維持0 戶， 社會住宅絕非僅是幾棟建築，而是一整套照顧政策的載體，他也喊話縣長參選人徐欣瑩、鄭朝方兩人，應於任內完工竹北首棟社宅。

竹北市長參選人邱臣遠表示，竹北是新竹科技廊帶核心，吸引大量年輕人口移入，但公共建設與照顧資源追不上人口成長，高昂房價更讓青年雙薪家庭卻步，恐削弱竹北未來發展動能。社會住宅不只是提供居住空間，更應結合托育、長照與社福設施，成為社區照顧據點，減輕青壯世代照顧負擔，並維持竹北人才吸引力與發展動能。他主張借鏡前台北市長柯文哲推動社宅的經驗，打造住得起、照顧完善的居住環境。

邱臣遠指出，內政部縮減直接興辦社宅目標，竹縣6年前已規畫竹北800多戶社宅，目前湖口與新豐等社宅均有進展，唯獨竹北東興圳周邊預定地至今仍卡在內政部都委會排審，導致人口最多、租金最高的竹北市，社宅完工數仍是0戶。

竹北市東區議員參選人游雅婷表示，竹北不只有科技人才，還有許多年輕人及教職人員，但高房價讓教師難以在地安居、長期留任。她認為，完善的社宅政策可提供教師與青年合理居住選擇，也是維持教育品質與城市永續發展的重要基礎。

竹北市民代表參選人林瑞德表示，竹北房價10年間大漲2.25倍，青年面臨房貸與育兒雙重壓力，主張建立土地儲備制度優先興建社宅。若當選，將督促市公所盤點市有地及托育、長照需求，推動社宅政策落實。

邱臣遠表示，竹北不缺蓋社宅的土地，缺的是決心，並向新竹縣長參選人徐欣瑩、鄭朝方喊話，是否承諾任內完成竹北首座社宅，並以社宅占全市家戶數5%作為長期目標，落實居住正義。