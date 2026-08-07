活動喊「黃世杰凍蒜」遭疑行政不中立 農水署桃管處：接待貴賓的禮儀

2026選舉接近，國民黨桃園市議員詹江村今指民進黨桃園市長參選人黃世杰近日穿著競選背心出席農水署活動，農水署桃管處長黃華煌等人公然幫忙拉票，大喊「黃世杰凍蒜」，質疑行政不中立與賄選；農水署桃園管理處回應，祝福是基於接待貴賓的禮儀。

桃園市議會今進行定期會市長施政報告，詹江村利用質詢機會揭露農水署活動影片，指綠營黃世杰身穿競選背心出席活動，不僅擔任農田水利基金會董事長的父親黃金德就在身邊，其他農水署官員也並肩同台，更有官員以「市長」稱呼黃，稱「大家不只神聖一票要投給世杰，還要回去跟子女講，把票擴充出去，世杰一定會高票當選」等語。

詹江村懷疑替黃世杰拉抬聲勢的人是農水署桃園管理處長黃華煌，指黃不但帶著眾人大喊「黃世杰凍蒜」，還送價值200多元的雞蛋禮盒。他表示，此情不僅違反行政中立，更可能涉及賄選。

農水署桃管處表示，該活動正式名稱為「115年度地方農耕供水交流活動」，是農水署跟地方農會互動交流的活動。管理處長年以來皆與農會保持良好交流與互動，歷年活動也秉持開放、友善的態度接待各界來賓。

桃管處強調，當日活動中，對於每一位到場的參選人，管理處表達誠摯的祝福與歡迎是基於對方是活動受邀貴賓的禮儀，並無針對任何特定人士，也不代表支持或偏袒任何特定對象，敬請各界理解。