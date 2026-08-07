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影／賴酸盧滿意度只贏彰化 盧秀燕：關注我比關注食安還多

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左二）出席出席旭日國小一期校舍動土典禮時，與民眾合影留念。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（左二）出席出席旭日國小一期校舍動土典禮時，與民眾合影留念。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕今天上午出席旭日國小一期校舍動土典禮，會前受訪時針對近期食安爭議表示，賴清德總統「神隱了一個多月」，卻比關注全台2300萬民眾的食品安全，更關注她個人。她呼籲賴清德總統應儘速帶領國家團隊，解決沙拉油苯駢芘超標及致癌疑慮。

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盧秀燕指出，食用油問題爆發至今已約一個半月，不僅問題尚未釐清，近期又傳出苦茶油相關檢驗問題。她表示，短短兩周內有6家油廠傳出問題，且均位於嘉義縣，顯示國內食用油安全問題仍未獲得有效解決，甚至有擴大的情況。

盧秀燕表示，從沙拉油到苦茶油，接連出現食安疑慮，代表政府在食用油安全管理上仍有需要檢討之處。她呼籲中央正視問題，儘速釐清各項油品的檢驗結果及流向，避免民眾陷入恐慌。

盧秀燕強調，「民以食為天」，食安攸關每一名民眾的日常生活，總統及中央政府應將保障食品安全列為優先工作，儘速處理各項食用油問題，讓民眾安心。

台中市長盧秀燕呼籲總統應該多多關心食安問題。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕呼籲總統應該多多關心食安問題。記者黃仲裕／攝影

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