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桃園蘆竹議員至少6搶4 泛綠3老將1新人激戰成焦點

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園市蘆竹區議員選舉，藍綠及無黨籍4名現任議員尋求連任。示意圖：截自freepik

2026桃園市蘆竹區議員選舉，藍綠及無黨籍4名現任議員尋求連任，隨選戰升溫，4年前「落選頭」的前民進黨議員郭麗華退黨、以無黨籍參選捲土重來，爭取綠營婦女選票，加上本屆退出民進黨的無黨籍劉勝全，老將、新秀至少6人競爭，形成藍營2席穩定，綠營許清順、胡家智與無黨泛綠色彩的郭麗華、劉勝全4人激烈競爭，牽動蘆竹議員選情變化。

桃園市升格快12年，蘆竹區人口從15萬增至現今17萬，成長幅度不如其他都會區，選舉分大南崁、大竹及大山腳3大區塊，又以大南崁為兵家必爭，蘆竹區議員應選4人，國民黨提名現任張桂綿、錢龍2人尋求連任，民進黨提名現任許清順尋求連任及新人胡家智，共2人，現任無黨劉勝全爭取連任；前民進黨2屆議員郭麗華因涉郭台銘2024總統大選連署相關官司，幾經思考於5月宣布退出民進黨，改以無黨籍參選，為蘆竹議員選戰投下變數。

國民黨提名現任2席，被視為鞏固基本盤的保守提名策略，張桂綿4年前以1萬4千多最高票當選，本屆積極地方服務和重視婦幼、福利議題，錢龍承接過去前議員、前蘆竹市長褚春來留下的政治資源，加上積極紮根地方基層服務。張桂綿及錢龍2人以現任優勢，在藍營基本盤加持，力拚連任選情看好。

民進黨提名2席，現任許清順擁有3屆議員資歷，長期在蘆竹綠營耕耘，在地方組織及基層派系均有一定支持，挾現任優勢及初選勝出氣勢，連任實力穩定；新人胡家智在綠營初選遭人檢舉賄選，最終民調勝出獲提名，胡家智曾輔選郭麗華選議員，如今自己以新人之姿成為「坐轎人」，地方派系及綠營基本盤能否靠攏支持將是關鍵。

無黨籍現任劉勝全擁有4屆議員資歷，3年前退出民進黨，他以無黨籍身分問政，風格認真犀利，劉勝全長期紮根大山腳地方基層，加上農會體系相挺，在綠營有一定影響力，連任實力不容小覷。不過，劉勝全坦言擔心，藍綠2黨提名滿額，加上藍綠市長競爭激烈，「母雞帶小雞」效應，將壓縮無黨空間，讓無黨參選人陷入苦戰，無黨唯有喚起中間、第三勢力支持者才能爭取勝出。

前民進黨議員郭麗華4年前以47票些微差距落選，退出民進黨後改以無黨籍參選，郭麗華長期紮根蘆竹里、南崁基層和經營綠營婦女社團，擁有一定支持基礎，她與胡家智2人為遠房親戚，此次挾著落選後持續服務地方的基礎捲土重來，仍具一定影響力。郭麗華說，蘆竹以往綠營有1席婦女空間，不諱言自己無黨參選較吃虧，票源與有的參選人重疊，她希望以自己長期基層服務認真，為爭取綠營婦女保障名額。

根據蘆竹地方人士分析，這次蘆竹議員選戰，藍營張桂綿、錢龍在藍營2席基本盤加持，服務獲年輕選民肯定，2人選情穩定看好，同樣蘆竹綠營擁有2席空間，許清順長期經營蘆竹南崁地盤獲綠營選民支持、胡家智以新人積極鞏固綠營基本盤，將面臨過去綠營的劉勝全、郭麗華爭奪票源，形同泛綠陣營3老將1新人對決，勝敗將視母雞效應和投票率高低。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園蘆竹議員至少6搶4 泛綠3老將1新人激戰成焦點

2026九合一選舉

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