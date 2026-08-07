金門藍營啟動布局 議員、鄉鎮長提名8月中登記 陳玉珍下月勤跑基層

年底九合一地方選舉逐漸升溫，國民黨金門縣黨部今天公布115年縣議員、鄉鎮長、鄉鎮民代表及村里長選舉提名作業時程，將於8月10日正式公告，8月11日至13日受理領表，8月14日至16日辦理提名登記。縣黨部也向有意投入地方服務的黨員喊話，把握期限完成登記，爭取代表國民黨參選資格。

國民黨金門縣黨部表示，今年提名作業依中央黨部規定辦理，強調將秉持公開、公平、公正原則，遴選具服務熱忱及地方實力的人才投入年底選戰。領表及登記地點都設在金城鎮民權路154號2樓的國民黨金門縣黨部，每天受理時間為上午10時至下午4時。

其中，縣議員及鄉鎮長參選人領表時須繳交2萬元領表登記費，且費用不予退還；鄉鎮民代表及村里長候選人則免收費用。縣黨部提醒，每名黨員只能領取一個選舉區的提名表件，領表與登記必須是同一人、同一選區，若委託他人代辦，須檢附委託書。

除了領表費，縣議員及鄉鎮長候選人在正式登記時，還須繳交20萬元保證金及20萬元選務作業費，並備妥提名登記表、戶籍謄本、學經歷證明、照片、黨籍及黨費證明等相關文件；鄉鎮民代表及村里長候選人則僅須繳交基本資料，不必繳納保證金及選務作業費。

資格方面，縣黨部指出，參選人除須符合公職人員選舉罷免法規定外，還必須在今年4月16日前完成入黨或回復黨籍，並具備完整黨權、依規定繳納黨費；若為恢復黨籍者，則須滿一年。同時也必須完成111年至114年度募款責任額繳納等相關規定。

縣黨部提醒，提名登記可委託他人辦理，但相關文件必須備齊，若資料有缺漏，最晚須在8月16日下午4時截止前補正，逾時將視同未完成登記。此外，每名黨員只能登記一項選舉、單一選區，若重複登記，將一律視為無效。

縣黨部表示，完整提名公告將於8月10日刊登在地報紙，有意角逐年底選舉的黨員可依公告內容辦理相關程序。

國民黨金門縣黨部主委陳玉珍表示，歡迎有志投入公共服務的黨員踴躍參與提名，希望讓更多優秀人才站上第一線，攜手為金門鄉親服務，持續推動地方建設與民生發展。

陳玉珍也透露，目前立法院正值會期，她每天恪守立法委員職責，積極為金門發聲，守護金門、守護中央預算，每周均須參與重要議案及預算表決；預計自9月份立法院會期工作告一段落後，屆時將回到金門巡迴各村里基層，傾聽鄉親心聲、了解地方需求，強化與鄉親的互動，為年底選戰及地方發展持續努力。