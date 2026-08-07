聽新聞
0:00 / 0:00

金門藍營啟動布局 議員、鄉鎮長提名8月中登記 陳玉珍下月勤跑基層

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
國民黨金門縣委員會近日召開縣委員會議，通過金門縣議員、鄉鎮長、鄉鎮民代表及村里長選舉候選人提名登記公告及作業時程，將自8月11日至13日受理領表，8月14日至16日提名登記。圖／民眾提供
國民黨金門縣委員會近日召開縣委員會議，通過金門縣議員、鄉鎮長、鄉鎮民代表及村里長選舉候選人提名登記公告及作業時程，將自8月11日至13日受理領表，8月14日至16日提名登記。圖／民眾提供

年底九合一地方選舉逐漸升溫，國民黨金門縣黨部今天公布115年縣議員、鄉鎮長、鄉鎮民代表及村里長選舉提名作業時程，將於8月10日正式公告，8月11日至13日受理領表，8月14日至16日辦理提名登記。縣黨部也向有意投入地方服務的黨員喊話，把握期限完成登記，爭取代表國民黨參選資格。

2026九合一選舉

國民黨金門縣黨部表示，今年提名作業依中央黨部規定辦理，強調將秉持公開、公平、公正原則，遴選具服務熱忱及地方實力的人才投入年底選戰。領表及登記地點都設在金城鎮民權路154號2樓的國民黨金門縣黨部，每天受理時間為上午10時至下午4時。

其中，縣議員及鄉鎮長參選人領表時須繳交2萬元領表登記費，且費用不予退還；鄉鎮民代表及村里長候選人則免收費用。縣黨部提醒，每名黨員只能領取一個選舉區的提名表件，領表與登記必須是同一人、同一選區，若委託他人代辦，須檢附委託書。

除了領表費，縣議員及鄉鎮長候選人在正式登記時，還須繳交20萬元保證金及20萬元選務作業費，並備妥提名登記表、戶籍謄本、學經歷證明、照片、黨籍及黨費證明等相關文件；鄉鎮民代表及村里長候選人則僅須繳交基本資料，不必繳納保證金及選務作業費。

資格方面，縣黨部指出，參選人除須符合公職人員選舉罷免法規定外，還必須在今年4月16日前完成入黨或回復黨籍，並具備完整黨權、依規定繳納黨費；若為恢復黨籍者，則須滿一年。同時也必須完成111年至114年度募款責任額繳納等相關規定。

縣黨部提醒，提名登記可委託他人辦理，但相關文件必須備齊，若資料有缺漏，最晚須在8月16日下午4時截止前補正，逾時將視同未完成登記。此外，每名黨員只能登記一項選舉、單一選區，若重複登記，將一律視為無效。

縣黨部表示，完整提名公告將於8月10日刊登在地報紙，有意角逐年底選舉的黨員可依公告內容辦理相關程序。

國民黨金門縣黨部主委陳玉珍表示，歡迎有志投入公共服務的黨員踴躍參與提名，希望讓更多優秀人才站上第一線，攜手為金門鄉親服務，持續推動地方建設與民生發展。

陳玉珍也透露，目前立法院正值會期，她每天恪守立法委員職責，積極為金門發聲，守護金門、守護中央預算，每周均須參與重要議案及預算表決；預計自9月份立法院會期工作告一段落後，屆時將回到金門巡迴各村里基層，傾聽鄉親心聲、了解地方需求，強化與鄉親的互動，為年底選戰及地方發展持續努力。

2026九合一選舉 金門縣選舉 陳玉珍 國民黨

延伸閱讀

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

新竹關西普發5000元來了！8月10日起發放…領取方式一次看

嘉義縣長大戰開打 蔡易餘競總進駐、吳品叡請益侯友宜

遭開除終身黨員 前民眾黨高雄市黨部主委宣布退黨

相關新聞

拉藍營布條遭網喊「避雷」... 名醫黃禎憲被公審 昔看診民眾氣炸力挺

台北市大安區師範大學附近知名皮膚科黃禎憲診所日前在診所招牌下方貼出藍營參選人布條，遭人拍下後放到社群說可以「避雷」不用去。發文一出，紛紛引出曾經看診的民眾聲援「懸壺濟世的仁醫」，曝光他的過去，不明白為何要用政治立場來否定這樣醫生。

選情初探／苗栗縣議員第一選區16搶9 新人參選爆炸 老將連任有挑戰

苗栗縣議員下屆選舉第一選區參選爆炸，浮出檯面至少十六人搶九席的一級戰區，七名競選連任議員都分別獲得國民黨、民進黨提名，有政治背景及年輕人輩出，但因連動鄉市長選舉，以及部分參選資格等疑義，為選情投入變數。

新北市長選戰…副市長劉和然轟蘇巧慧 三鶯線割稻尾

新北市長選戰激烈，副市長劉和然重砲轟民進黨參選人蘇巧慧「三鶯線通車干妳什麼事？」割稻尾讓大家聽得很不舒服。國民黨參選人李四川稱劉只是說實情，三鶯線在蘇當立委前，中央早已核定。蘇競辦堅稱經費是蘇巧慧爭取，強調「沒必要為選舉抹殺彼此的努力。」

嘉義縣長陸戰開打！蔡易餘競總進駐 吳品叡北上請益侯友宜

嘉義縣長選戰開打，民進黨提名參選人蔡易餘日前競選總部進駐，接著陸續成立十八鄉鎮市後援會，展開陸戰；國民黨支持無黨籍朴子市長吳品叡，組「在野大聯盟」，吳除展開鄉鎮市拜票，近日北上拜會出身朴子的新北市長侯友宜請益市政治理。

選情初探／屏東東港鎮長3人各擁票源 勝負難料

東港鎮是屏東縣沿海最重要的鄉鎮，也是各派系拚搏的重點。年底鎮長選舉有三人參選，包括尋求連任的現任鎮長黃禎祥、國民黨徵召的前鎮民代表洪志明，及希望代表綠營出征的鎮代會主席陳春朝，三人實力都不弱，三強鼎立選舉誰能出線備受鄉親矚目。

高雄市長選戰政見交火！賴瑞隆喊雙語預算翻倍 柯志恩酸「非盲目撒錢」

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆承諾未來將雙語教育預算由現行四點七九億元提高至每年十億元，對此，國民黨市長參選人柯志恩則認為教育應長期深耕，而非盲目擴編預算，她主張應提升整體教育經費，而非著重在單一雙語教育，雙方因教育政策交鋒數次，互控對方「扣帽子」、「搞不清楚政策」，升高市長選情熱度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。