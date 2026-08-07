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蘇巧慧攜手彭佳芸、黃淑君、陳岱吟 打造全齡友善的新北市

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
蘇巧慧出席黃淑君座談會。記者黃子騰／翻攝
蘇巧慧出席黃淑君座談會。記者黃子騰／翻攝

新北市長參選人蘇巧慧今天發布出席新北市議員黃淑君、彭佳芸，及新議員參選人陳岱吟座談會影片，蘇巧慧表示，女性投入公共事務更能把職業婦女的生活經驗，轉化為貼近民眾需求的政策，讓城市有溫度照顧有力量，打造溫暖且進步的新北市。

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蘇巧慧出席彭佳芸三重座談時表示，她與彭佳芸共同提出的「三大家庭照顧」政見，希望能實際減輕家庭負擔。蘇巧慧指出，未來將推動職業照顧者津貼、夜間托育，並成立臨時托育查詢平台，打造更好的家庭照顧體系，「做照顧者的後盾」。同時也將攜手彭佳芸加速推動「三重2.0」，包括推動三重區衛生所原址興建三重聯醫第三醫療大樓、加速第二總館工程，以及推動銀新未來城、增設更多停車場等建設。

至板橋出席黃淑君座談會時，蘇巧慧表示，黃淑君不論是替警消發聲，或協助弱勢家庭與孩子，都展現一位民意代表應有的責任感。蘇巧慧強調，未來她將與黃淑君共同加速推動板橋醫療園區，聚焦急重症、罕見疾病及兒童早療等醫療服務，同時推動公辦都更，更新板橋地區老舊街廓，完善公共空間，打造兼具文化底蘊與生活機能的新板橋。

出席新莊陳岱吟座談會時，蘇巧慧盛讚陳岱吟擁有中央、地方的歷練，在公共服務上已有超過十年的經驗。另外陳的100公分城市願景，與蘇巧慧推動的95公分友善城市理念不謀而合。蘇巧慧指出城市的進步，不是只看樓蓋得多高，而是在平面的道路和街角，要讓每一位市民都能安全的移動，未來她將從孩子的視角重新檢視公共空間與交通環境，打造讓孩子安心成長的新北市。

蘇巧慧表示，女性投入公共事務，更能把自身的工作與家庭經驗，轉化為推動公共政策的力量。未來她將持續與新北隊攜手合作，用更多具體建設與照顧政策，打造一座讓孩子開心成長、青年放心打拚與長輩安心生活的新北市，也讓所有市民都能以身為新北市民為榮。

蘇巧慧到三重參加新北市議員彭佳芸座談會。記者黃子騰／翻攝
蘇巧慧到三重參加新北市議員彭佳芸座談會。記者黃子騰／翻攝

蘇巧慧至新莊參加陳岱吟座談會。記者黃子騰／翻攝
蘇巧慧至新莊參加陳岱吟座談會。記者黃子騰／翻攝

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 議員

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