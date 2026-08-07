聽新聞
0:00 / 0:00

麵線老店東發號「菜單蓋簽名」 殷瑋曝蔣萬安第一時間反應

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市研考會主委殷瑋上午接受「千秋萬事」代班主持人樊啓明訪問。取自網路直播畫面
台北市研考會主委殷瑋上午接受「千秋萬事」代班主持人樊啓明訪問。取自網路直播畫面

饒河夜市麵線老店「東發號」日前邀民進黨北市長參選人沈伯洋簽名，被發現業者使用菜單遮住市長蔣萬安4年前簽名，引論戰。台北市研考會主委殷瑋今接受節目訪問時，曝蔣萬安聽到這件事第一時間反應是「沒事啊，反正民主選舉」麵線跟油飯，他都很喜歡。

2026九合一選舉

麵線老店東發號「菜單蓋簽名」，引發熱議，甚至有網友到Google評論狂留負評，沈伯洋稱此舉「踩到紅線」，盼蔣萬安呼籲支持者停止，店家在不堪外界紛擾下，最終將牆面上兩人的簽名以白油漆塗掉，希望回歸平靜、專心做生意。

蔣萬安昨天也發聲了，表示「不管是麵線還是油飯，我都很喜歡。」持續歡迎所有民眾到台北市夜市、商圈走走逛逛消費，品嘗在地美食。殷瑋上午接受「千秋萬事」代班主持人樊啓明時透露，其實「東發號」這個事情發生的那一天，他有跟市長聊到這個事，蔣萬安說他有吃過，麵線跟油飯他都很喜歡，「菜單蓋簽名」他覺得說沒事啊，反正民主選舉。

殷瑋指出，蔣萬安也認為大家都去各個商號走一走，走一走這夜市的人氣就被帶起來了，小吃店的人氣就被帶起來了。覺得這對市長來說也是好孩子事，就笑著講了這些。

另外，近來有民眾在Threads上貼文指出，台北市大安區師範大學附近知名皮膚科黃禎憲診所，也曾經在診所招牌下方貼出藍營參選人布條，照片上蔣萬安與議員鍾沛君的競選布條，還說「大家可以避雷不用去了」也有人指黃禎憲就是國民黨前立委黃昭順的哥哥，表示會有這樣動作不意外等言論。

殷瑋在訪問中也說，連黃禎憲竟然被出征，始料未及，這是四年前選舉的事情，挖出黃禎憲皮膚科，搞什麼？怎麼會發生這種事情。不要看到黑影就開槍，不管是東發號還是黃禎憲，都不應該變成出征的對象。

蔣萬安 殷瑋 麵線 2026九合一選舉 台北市選舉

延伸閱讀

麵線老店東發號「菜單蓋簽名」遭留一星負評...蔣萬安大氣回應

「東發號」簽名牆名字被塗掉 沈伯洋：那面牆不應成為爭執場所

拉藍營布條遭網喊「避雷」... 名醫黃禎憲被公審 昔看診民眾氣炸力挺

營養午餐廚餘給食物銀行？蔣萬安：不會這樣做 教育局也出面澄清

相關新聞

拉藍營布條遭網喊「避雷」... 名醫黃禎憲被公審 昔看診民眾氣炸力挺

台北市大安區師範大學附近知名皮膚科黃禎憲診所日前在診所招牌下方貼出藍營參選人布條，遭人拍下後放到社群說可以「避雷」不用去。發文一出，紛紛引出曾經看診的民眾聲援「懸壺濟世的仁醫」，曝光他的過去，不明白為何要用政治立場來否定這樣醫生。

選情初探／苗栗縣議員第一選區16搶9 新人參選爆炸 老將連任有挑戰

苗栗縣議員下屆選舉第一選區參選爆炸，浮出檯面至少十六人搶九席的一級戰區，七名競選連任議員都分別獲得國民黨、民進黨提名，有政治背景及年輕人輩出，但因連動鄉市長選舉，以及部分參選資格等疑義，為選情投入變數。

新北市長選戰…副市長劉和然轟蘇巧慧 三鶯線割稻尾

新北市長選戰激烈，副市長劉和然重砲轟民進黨參選人蘇巧慧「三鶯線通車干妳什麼事？」割稻尾讓大家聽得很不舒服。國民黨參選人李四川稱劉只是說實情，三鶯線在蘇當立委前，中央早已核定。蘇競辦堅稱經費是蘇巧慧爭取，強調「沒必要為選舉抹殺彼此的努力。」

嘉義縣長陸戰開打！蔡易餘競總進駐 吳品叡北上請益侯友宜

嘉義縣長選戰開打，民進黨提名參選人蔡易餘日前競選總部進駐，接著陸續成立十八鄉鎮市後援會，展開陸戰；國民黨支持無黨籍朴子市長吳品叡，組「在野大聯盟」，吳除展開鄉鎮市拜票，近日北上拜會出身朴子的新北市長侯友宜請益市政治理。

選情初探／屏東東港鎮長3人各擁票源 勝負難料

東港鎮是屏東縣沿海最重要的鄉鎮，也是各派系拚搏的重點。年底鎮長選舉有三人參選，包括尋求連任的現任鎮長黃禎祥、國民黨徵召的前鎮民代表洪志明，及希望代表綠營出征的鎮代會主席陳春朝，三人實力都不弱，三強鼎立選舉誰能出線備受鄉親矚目。

高雄市長選戰政見交火！賴瑞隆喊雙語預算翻倍 柯志恩酸「非盲目撒錢」

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆承諾未來將雙語教育預算由現行四點七九億元提高至每年十億元，對此，國民黨市長參選人柯志恩則認為教育應長期深耕，而非盲目擴編預算，她主張應提升整體教育經費，而非著重在單一雙語教育，雙方因教育政策交鋒數次，互控對方「扣帽子」、「搞不清楚政策」，升高市長選情熱度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。