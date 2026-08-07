麵線老店東發號「菜單蓋簽名」 殷瑋曝蔣萬安第一時間反應

饒河夜市麵線老店「東發號」日前邀民進黨北市長參選人沈伯洋簽名，被發現業者使用菜單遮住市長蔣萬安4年前簽名，引論戰。台北市研考會主委殷瑋今接受節目訪問時，曝蔣萬安聽到這件事第一時間反應是「沒事啊，反正民主選舉」麵線跟油飯，他都很喜歡。

麵線老店東發號「菜單蓋簽名」，引發熱議，甚至有網友到Google評論狂留負評，沈伯洋稱此舉「踩到紅線」，盼蔣萬安呼籲支持者停止，店家在不堪外界紛擾下，最終將牆面上兩人的簽名以白油漆塗掉，希望回歸平靜、專心做生意。

蔣萬安昨天也發聲了，表示「不管是麵線還是油飯，我都很喜歡。」持續歡迎所有民眾到台北市夜市、商圈走走逛逛消費，品嘗在地美食。殷瑋上午接受「千秋萬事」代班主持人樊啓明時透露，其實「東發號」這個事情發生的那一天，他有跟市長聊到這個事，蔣萬安說他有吃過，麵線跟油飯他都很喜歡，「菜單蓋簽名」他覺得說沒事啊，反正民主選舉。

殷瑋指出，蔣萬安也認為大家都去各個商號走一走，走一走這夜市的人氣就被帶起來了，小吃店的人氣就被帶起來了。覺得這對市長來說也是好孩子事，就笑著講了這些。

另外，近來有民眾在Threads上貼文指出，台北市大安區師範大學附近知名皮膚科黃禎憲診所，也曾經在診所招牌下方貼出藍營參選人布條，照片上蔣萬安與議員鍾沛君的競選布條，還說「大家可以避雷不用去了」也有人指黃禎憲就是國民黨前立委黃昭順的哥哥，表示會有這樣動作不意外等言論。

殷瑋在訪問中也說，連黃禎憲竟然被出征，始料未及，這是四年前選舉的事情，挖出黃禎憲皮膚科，搞什麼？怎麼會發生這種事情。不要看到黑影就開槍，不管是東發號還是黃禎憲，都不應該變成出征的對象。