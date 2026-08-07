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劉和然批蘇巧慧三鶯線通車割稻尾 李四川：說出了實情

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
三鶯線通車，新北市副市長劉和然昨上電台接受專訪批評民進黨，新北市長參選人蘇巧慧割稻尾，國民黨新北市長參選人李四川今表示，劉和然只是說實話，還說三鶯線的預算在蘇當立委前，中央早已核定。聯合報系資料照
三鶯線通車，新北市副市長劉和然昨上電台接受專訪批評民進黨，新北市長參選人蘇巧慧割稻尾，國民黨新北市長參選人李四川今表示，劉和然只是說實話，還說三鶯線的預算在蘇當立委前，中央早已核定。聯合報系資料照

國民黨新北市長參選人李四川今天到石碇區天后宮參拜及出席石碇區農會舉辦的美人茶評鑑頒獎，針對新北市副市長劉和然昨批評民黨進新北市長參選人蘇巧慧利用三鶯線割稻尾，李四川說，劉和然只是說出實情，因為三鶯線在蘇巧慧當立委之前，中央所有補助款全部的預算早都已經核定。

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新北市副市長劉和然昨天接受專訪，批評蘇巧慧利用三鶯線割稻尾，他說，2015年中央就核定三鶯線505億元預算，最後撥下502億元經費，還說，不論是編在公務預算或是前瞻預算，中央全都早就核定，劉更直接嗆蘇巧慧「三鶯線甘你什麼事情」引起爭議。

對此，李四川今表示，副市長劉和然只是說出實情，因為三鶯線在蘇巧慧擔任立委之前，所有的補助款全部都核定，這個補助款是中央答應要給地方的，所以不管是用公務預算或是用前瞻預算，都是已經核定的預算，根本沒有增加來補助新北市政府，所以，他覺得劉和然才會有這樣的感受，劉也只是在強調，希望有關三鶯線的捷運，不要忽略新北市第一線所有工程人員、包括新北市府所有人員的辛勞，這大概就是他主要想表達的意見。

針對蘇巧慧邀蔡英文前總統擔任競選總部主委，李四川表示，他的大咖就是新北市404萬市民，一定會走遍29區，深入地了解29區所需要的是什麼、有哪些問題是必須要去解決的，他強調，他的大咖永遠是新北市404萬的市民。

李四川說，今天到石碇天后宮參拜，祈求媽祖婆繼續庇佑，讓石碇家家戶戶都平安大賺錢，石碇是一個相當好的地方，不但產美人茶，也有很好的老街，當選市長以後，一定會推廣石碇的農產品，尤其帶動觀光。

他說，前3年在台北市，已經將捷運東環段開工，從內湖一直延伸到動物園，未來深坑輕軌還可以從動物園延到深坑，一定要再延到石碇，推展石碇的觀光，今天還要參加石碇區農會舉辦美人茶鑑比賽頒獎，往後一定會在石碇的觀光、推展農產品、交通等面向上來加強建設。

三鶯線 劉和然 李四川 2026九合一選舉 新北市選舉

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