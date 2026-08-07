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農水署活動官員喊「黃世杰凍蒜」 桃市政風處長回「不敢說有違法」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨桃園市議員詹江村今在議會揭露民進黨桃園市長參選人黃世杰穿競選背心出席農水署活動，現場官員竟喊「黃世杰凍蒜」，質疑行政不中立。記者陳俊智／攝影
國民黨桃園市議員詹江村今在議會揭露民進黨桃園市長參選人黃世杰穿競選背心出席農水署活動，現場官員竟喊「黃世杰凍蒜」，質疑行政不中立。記者陳俊智／攝影

2026選舉接近，國民黨桃園市議員詹江村今指民進黨桃園市長參選人黃世杰近日穿著競選背心出席農水署活動，農水署桃管處長黃華煌等人公然幫忙拉票，大喊「黃世杰凍蒜」，質疑行政不中立與賄選；桃園市警局與政風處未正面回應，政風處長更說「我不敢說這樣有沒有違法」。

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桃園市議會今進行定期會市長施政報告，詹江村利用質詢機會揭露農水署活動影片，指綠營黃世杰身穿競選背心出席活動，不僅擔任農田水利基金會董事長的父親黃金德就在身邊，其他農水署官員也並肩同台，更有官員以「市長」稱呼黃，稱「大家不只神聖一票要投給世杰，還要回去跟子女講，把票擴充出去，世杰一定會高票當選」等語。

詹江村懷疑替黃世杰拉抬聲勢的人是農水署桃園管理處長黃華煌，指黃不但帶著眾人大喊「黃世杰凍蒜」，還送價值200多元的雞蛋禮盒。他表示，此情不僅違反行政中立，更可能涉及賄選。

詹江村詢問桃園市警局與政風處如何看待農水署活動爭議，警察局長廖恆裕和政風處長廖常新均稱「此事未到現場蒐證，需要再了解」，廖常新更說「我不敢說這樣有沒有違法」。

「現在是怕黃世杰當選，不敢得罪嗎？」詹江村不滿警局和政風處的回應與立場態度，質疑接下來選舉查察如何公平公正；市長張善政與副市長蘇俊賓則起身緩頰，稱中央舉辦相關活動有明確規定，並請詹提供影片，會後展開調查。

國民黨桃園市議員詹江村今在議會揭露民進黨桃園市長參選人黃世杰穿競選背心出席農水署活動，現場官員竟喊「黃世杰凍蒜」，質疑行政不中立。圖／桃園市議員詹江村提供
國民黨桃園市議員詹江村今在議會揭露民進黨桃園市長參選人黃世杰穿競選背心出席農水署活動，現場官員竟喊「黃世杰凍蒜」，質疑行政不中立。圖／桃園市議員詹江村提供

國民黨桃園市議員詹江村今在議會揭露民進黨桃園市長參選人黃世杰穿競選背心出席農水署活動，現場官員竟喊「黃世杰凍蒜」，質疑行政不中立。圖／桃園市議員詹江村提供
國民黨桃園市議員詹江村今在議會揭露民進黨桃園市長參選人黃世杰穿競選背心出席農水署活動，現場官員竟喊「黃世杰凍蒜」，質疑行政不中立。圖／桃園市議員詹江村提供

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