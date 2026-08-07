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中央結合地方藍4議員加入發言陣容 AI發言人「鄭小文」同步登場

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
為因應今年九合一選舉，國民黨今日公布4位新任發言人，包括北市議員柳采葳、新北市議員呂家愷、台南市議員蔡宗豪、高雄市議員陳麗娜等，及AI發言人「鄭小文」。記者屈彥辰／攝影
為因應今年九合一選舉，國民黨今日公布4位新任發言人，包括北市議員柳采葳、新北市議員呂家愷、台南市議員蔡宗豪、高雄市議員陳麗娜等，及AI發言人「鄭小文」。記者屈彥辰／攝影

為因應今年九合一選舉，國民黨今日公布「5」位新任發言人，除了北市議員柳采葳、新北市議員呂家愷、台南市議員蔡宗豪、高雄市議員陳麗娜，讓中央與地方戰力更加緊密連結，國民黨今天還正式介紹AI發言人「鄭小文」登場，未來將代表國民黨為人民說話、為民生把關。

2026九合一選舉

陳以信介紹發言人柳采葳，說明她曾任TVBS主播與主持人，現於台灣大學政治研究所就讀，一向專業問政、犀利監督，從主播到議員，為民發聲的初衷始終未變。

柳采葳隨後介紹呂家愷，指出呂家愷長期深耕地方，具教育博士背景，在教育與公共工程議題上相當專業；她並提到兩人先前已於侯友宜競選總部共同擔任發言人，此次是再度並肩作戰。

呂家愷接棒表示，希望透過今年九合一縣市長大選，協助國民黨完成中央與地方的完美連線，讓地方選情大勝。他接續介紹陳麗娜，形容她相信政治可以回歸最單純的樣貌，也相信透過最優質的規劃，能讓台灣的市政走向更美好的未來。

陳麗娜表示，很高興能協助南部地區的戰力部署，認為能夠快速、精準傳遞南部的聲音，是必須要做的事，並期待文傳會能為這次南部選戰盡一份心力，打出好成績。她接著介紹蔡宗豪，形容他是台南戰力最強、基層服務扎實，全力為長輩爭取權益、為年輕人打拚未來。

蔡宗豪表示，串聯北中南文傳會、讓國民黨從中央到地方點、線、面連結，是最重要的目標。他並以台南市議會最年輕議員的身分表示，年齡不是裝飾品，而是打破政治框架的底氣，並喊話「2026是給地方、人民的一個公道，2028才是讓台灣許一個最好的未來」。

蔡宗豪隨後宣布記者會的重頭戲，正式介紹由文傳會製作、代表國民黨跟上AI時代的AI發言人「鄭小文」登場。AI發言人鄭小文自我介紹指出，身為AI發言人可以有多種樣貌，未來將代表國民黨為人民說話、為民生把關，也為中華民國該堅持的價值發聲，「該說清楚的，我們不含糊；該守住的，我們不退讓；造型可以百變，但信念始終清楚不變」，請民眾認明國民黨官方AI發言人鄭小文。

柳采葳表示，4位發言人將與AI發言人鄭小文並肩作戰，尤其面對年底選戰將至，最擔心各類謠言與抹黑訊息流竄，盼透過4位發言人在各地傳達地方議題之餘，也能針對遭抹黑、造謠的訊息，透過正確管道向社會澄清，將正確訊息傳達給民眾。

發言人 議員 呂家愷 2026九合一選舉 國民黨

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