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昔稱「相信慈濟還是民進黨」 蔣萬安：政府未採購足夠疫苗

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席台北市政府員工親子日開幕活動受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席台北市政府員工親子日開幕活動受訪。記者楊正海／攝影

彰化律師公會前理事長陳昱瑄藉採購疫苗涉嫌詐取慈濟基金會10.6億元，被中檢起訴，台北市長參選人沈伯洋今批台北市長蔣萬安4年前參選台北市長時曾受訪稱「你要相信慈濟還是相信民進黨」，是二分法去誤導，他為當時指揮官陳時中不值。蔣萬安今受訪表示，若政府當時就能採購足夠疫苗，民間團體就不需要去集資。

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蔣萬安上午出席台北市政府員工親子日開幕活動受訪，媒體提問當初疫苗採購，曾說過「要相信慈濟、還是要相信民進黨？」但是現在慈濟卻被詐騙了，陳時中要求對造謠抹黑道歉；蔣萬安則說，如果政府當時就能夠採購足夠的疫苗，那民間團體也就不需要去集資來採購。

蔣萬安也說，最重要是要特別感謝調查局這一次的積極查緝不法，同時也要謝謝當時的民間團體願意伸出援手，當然也要謝謝當時在第一線辛苦的醫護人員。

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