羅智強：青鳥拿舊照網路公審八仙塵爆仁醫 根本在幫沈伯洋敗票

台北市大安區師範大學附近知名皮膚科黃禎憲診所過去在診所招牌下方貼出藍營參選人布條，近期遭人拍下後，發到社群稱「避雷」不用去。國民黨大安區立委羅智強今指出，黃禎憲曾在八仙塵爆免費替不需住院的大面積燒燙傷者換藥，青鳥用4年前的舊照是什麼心態，難道民眾看病只能找民進黨的醫生？

羅智強表示，青鳥亂出征，只准挺黑熊？有青鳥在網路PO出2022年台北市長選舉時的舊照，照片中知名皮膚科黃禎憲診所外掛了一幅蔣萬安的布條。發文者寫下，「各位戰友兄弟姐妹，大家可以避雷，不用去了」，並標註「國民黨倒一倒台灣才會好」。

羅智強說，黃禎憲是皮膚科名醫，仁心仁術，曾在八仙塵爆時免費替不需住院的大面積燒燙傷者換藥。平時無涉政治的黃禎憲，卻無端被挺沈伯洋的青鳥在網路霸凌公審，用的還是4年前的舊照，這是什麼心態？難道民眾看病，只能找支持民進黨的醫生？毫無民主素養，不懂得尊重他人，到處任意攻擊的青鳥，根本是在幫沈伯洋敗票。沈伯洋，能請自己的支持者不要亂出征嗎？