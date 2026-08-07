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劉和然助攻李四川 嗆爆蘇巧慧：三鶯線通車干妳什麼事？

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市副市長劉和然接受廣播節目專訪時，砲轟蘇巧慧三鶯線通車干妳什麼事。圖／翻攝畫面
新北市副市長劉和然接受廣播節目專訪時，砲轟蘇巧慧三鶯線通車干妳什麼事。圖／翻攝畫面

國民黨新北市長選舉原由新北市副市長劉和然與北市前副市長李四川競爭，經整合後李四川出線，劉和然則扮演助攻角色，昨晚接受飛碟晚餐節目專訪時，劉火力全開，砲打民進黨新北市長參選人蘇巧慧，質疑「三鶯線通車干妳什麼事？」並說蘇利用三鶯線割稻尾，讓「大家聽得很不舒服」。

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劉和然強調，蘇巧慧想爭取為民服務是個人的人生目標，但是一定要說實話，並指「一個要當父母官的人，必須始終如一」。對蘇巧慧宣稱是她爭取前瞻預算興建捷運三鶯線，劉和然駁斥指，104年中央就核定三鶯線505億元預算，最後撥502億元經費，不論是編在公務預算或前瞻預算，都早就核定。

劉和然指出，對三鶯線有幫忙的人都應該感謝，但是「沒做的就不要出來講」，直嗆蘇巧慧「三鶯線干妳什麼事？」代班主持人葉元之透露，包括板橋華僑中學蓋蓄洪池以及莒光隊消防廳舍，都是多年前就核定甚至動工，蘇巧慧還宣稱是由自己爭取。

劉和然也強調，財畫法對新北市非常重要，因去年通過在野黨版本，才讓新北一年預算增加400多億元，他說，對蘇巧慧黨意優先，未將新北市民權益放在前面可以理解，但是面對外界質疑她未替新北爭取，蘇巧慧竟然硬拗因為「給新北太少」才反對，實在聽得很不舒服。

劉和然痛批蘇巧慧只會邀功、割稻尾、沒有經驗，並指新北還有七條捷運正在施工，並有七條規畫中，完成後，可以打開所有交通要道。同時，溪北地區第二圖書館、樹林大巨蛋、在三重打造第四都心等計畫都在推動，劉和然表示，對比蘇巧慧跟李四川兩位爭取市長的人，新北市到底需要什麼樣的市長很明顯，他盛讚李四川已經有績效，包括長期服務地方、工程背景、處理過大巨蛋案等。

劉和然強調，新北市正在起步反轉，市政必須一棒接一棒，下一棒真的很重要，新北市不需要一個只會說、只會想的市長。

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