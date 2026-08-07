高雄市又一議員宣布交棒 陳善慧推薦兒子角逐左楠區席次

下屆高雄市議員選舉，國民黨陸淑美交棒女兒黃韻涵、民進黨陳明澤交棒女兒陳琳潔，第四選區（左營、楠梓區）無黨籍陳善慧近日也親口證實放棄競選連任，改由兒子陳冠宇接棒參選。8月10日將在楠梓後昌舉辦記者會，公開介紹兒子給大家認識。

左楠區現任議員陳善慧今年61歲，連兩屆選舉皆以無黨籍身分參選，他能在藍綠夾殺下勝出不容易，基層實力雄厚。

8月3日楠梓區藍田國小舉辦啟用儀式，陳善慧偕兒子陳冠宇現身，市長陳其邁在台上介紹陳冠宇是陳善慧的兒子、也是市議員參選人，坐台下的陳善慧微笑回應，坦言自己將交由兒子接棒參選。

左楠區議員競爭激烈，國民黨現任議員李眉蓁、陳麗珍、陳玫娟、李雅芬、白喬茵爭取連任，民進黨現任議員黃文志、李雅慧爭取連任，另提名前文化局長尹立與前青年局長張以理參選。

除藍綠之外，「台灣前進陣線」薛兆基、左營區崇實里長吳武雄及舉牌姐柳淑芳等人參選，民眾黨前黨部主委莊貽量已宣布退黨，間接宣告不會再參選。

2023年「選罷法」排黑條款修法通過後，當時傳言高市議會至少有兩位議員資格恐受影響。高市議會無黨團結聯盟黨團共3人，朱信強及陳善慧先後宣布放棄競選連任，下屆僅剩原民議員陳幸富爭取連任。