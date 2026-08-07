蔣萬安發起遊行逾5成市民不買單 沈伯洋：不能只挑想講的才回答

民進黨北市長參選人沈伯洋今早6時30分，赴中正萬華青年公園及國光市場掃街，媒體問及有關美麗島電子報民調顯示，過半數台北市民認為不成功。沈伯洋表示，的確是警訊；蔣不能只挑有關中央和自己想回答的問題才回答，這是市民現在的感受。

根據美麗島電子報民調顯示，台北市長蔣萬安發動725上凱道，結果顯示38.5%民眾表示不成功，經過仔細分析，認為不成功者以台北市民比例最高，達51.8％，認為成功的台北市民僅有27.2％。

媒體聯防時被問及，蔣萬安先前受訪談美麗島電子報的民調時，本來要離開，卻又回頭受訪。沈伯洋說，這表示腳踝能力不錯，可以做大迴轉。雖然民調是一時，但的確是警訊，畢竟蔣發起大遊行，卻有破五成台北市民不埋單，這表示大家想法都一樣，希望每個市政問題都能得到市長的回答。

沈伯洋說，蔣萬安不能只有涉及到中央有關問題，或自己想做的議題才回答，希望所有議題包含兒虐、樹木、預算都希望得到回答。但是一場市政質詢中，這幾個議題議員們都有問到，卻沒有被回答，這就是市民真實的感受。

媒體也問到有關北市議員簡舒培指，爆出虐童的夏莉絲幼兒園給小孩吃過期食材。沈伯洋表示，前陣子議員們也有指，家長打1999共13次，陳情夏莉絲幼兒園案，包含消防安全、衛生等問題，沒想到這次又被爆出食安，市府應該要做到預防，不是每次發生事情都以處罰了事，家長無法安心。