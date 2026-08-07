嘉義縣長大戰開打 蔡易餘競總進駐、吳品叡請益侯友宜

嘉縣長選戰加溫，民進黨提名參選人蔡易餘日前完成競選總部進駐，接著將陸續成立18鄉鎮市後援會，展開陸戰；國民黨支持無黨籍朴子市長吳品叡，組「在野大聯盟」，吳品叡展開鄉鎮拜票行程，近日北上拜會出身朴子新北市長侯友宜請益市政治理經驗。

蔡易餘近日舉行縣長及朴子市長參選人王如經競選總部進駐祈福儀式，象徵競選團隊啟動。他表示，競選組織完成布局，將陸續成立18鄉鎮競選後援會，深入基層、凝聚支持力量。蔡易餘指出，團隊將一步一腳印走遍18鄉鎮，傾聽地方需求，爭取鄉親認同。競總組織重要幹部：雲嘉南總督導陳明文、競總主委翁章梁、副主委陳冠廷、議長張明達、副議長陳怡岳、總幹事黃貞瑜，以及黨籍鄉鎮市長、議員參選人和各後援會幹部，團結一致，贏得勝選。

吳品叡宣布參選，展開各鄉鎮拜票行程，近日北上拜會新北市長侯友宜請益地方治理經驗，借鏡托育、長照及銀髮政策成功模式。吳品叡表示，此行最大收穫，是了解侯友宜如何逐步建立完善托育、日照及銀髮食堂制度。她指出，嘉縣65歲以上人口比例已突破24%，高居全國第二，出生率下降，年輕家庭育兒壓力沉重，希望未來推動完善托育、日照及銀髮照護政策，讓年輕人敢生、長輩安心養老。

侯友宜提供施政經驗，向吳品叡表達全力支持。2019年侯友宜返鄉，吳品叡頒授榮譽市民證書；總統大選，侯友宜返鄉拜票，吳品叡全程陪同，朴子市長選舉，侯友宜返鄉站台錄製推薦影片助選，雙方建立深厚政治情誼。另一方面，無黨籍朴子市長參選人黃嫈珺，後天周日下午成立競選總部，吳品叡將出席力挺，雙方同台造勢，象徵在野整合團結，朴子市長與縣長選戰相互拉抬。

嘉縣長選戰加溫，民進黨提名參選人立委蔡易餘與（右）朴子市長參選人王如經（左）競選總部進駐祈福儀式，接著將陸續成立18鄉鎮市後援會，展開陸戰。圖／截自蔡易餘臉書

無黨籍嘉縣長參選人吳品叡近日北上拜會新北市長侯友宜請益地方治理經驗。圖／截自吳品叡臉書