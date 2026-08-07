聽新聞
0:00 / 0:00
拉藍營布條遭網喊「避雷」... 名醫黃禎憲被公審 昔看診民眾氣炸力挺
台北市大安區師範大學附近知名皮膚科黃禎憲診所日前在診所招牌下方貼出藍營參選人布條，遭人拍下後放到社群說可以「避雷」不用去。發文一出，紛紛引出曾經看診的民眾聲援「懸壺濟世的仁醫」，曝光他的過去，不明白為何要用政治立場來否定這樣醫生。
2026九合一選舉
有民眾在Threads上貼文指，黃禎憲在診所前拉出台北市長蔣萬安與議員鍾沛君的競選布條，「各位戰友兄弟姐妹，大家可以避雷不用去了。」也有人指黃禎憲就是國民黨前立委黃昭順的哥哥，表示會有這樣動作不意外等言論。
為此，不少曾經受過黃禎憲看診治療的民眾貼文，大約30多年前，黃禎憲就在新北市板橋開業也是名醫，經常都要看診到半夜，民眾說當時得了皮膚病，怎麼擦藥都還沒好，結果黃看一眼就知道是玫瑰疹，擦了對的藥後就好了。
更有民眾表示，當年八仙塵爆時，免費幫不用住院的患者換藥，其實黃禎憲的妻女遭火災奪走生命，花了4個月時間整理女兒生前作品。「覺得攻擊黃禎憲的人是不是不知道曾經碰過什麼災難，仍站起來努力開業造福病患。」
也有人力挺說，雖然自己討厭藍白，但這樣公審的Threads文真的莫名其妙，人家是懸壺濟世的仁醫，很久以前去看醫生，醫生說沒事，最後連掛號費都退掉，「我完全不明白為何要用政治來否定這樣的醫師。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。